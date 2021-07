$!Senador del PLD dice “terrorismo judicial” afecta inversión extranjera

El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo, sostuvo este lunes que la forma en que la Procuraduría General de la República trata los expedientes de exfuncionarios acusados de corrupción envía una mala imagen del país a nivel internacional y afecta la inversión extranjera.

“Estamos en República Dominicana ante un terrorismo judicial... El gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno creen que se pueden sustentar solo sobre la base de tropelías desde la Dirección de Persecución de la Procuraduría General y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)”, consideró.

El legislador por la provincia Elías Piña manifestó que en el país no hay seguridad jurídica.

“Eso lejos de ayudar al Gobierno manda una mala imagen internacional y afecta considerablemente lo que es la inversión extranjera, porque ya se está evidenciando que en República Dominicana no hay seguridad jurídica, no lo hay en el ámbito de persecución, una persecución seria a la lucha contra la corrupción, no lo hay en ninguno de los tribunales donde han evacuado sentencias”, sostuvo.