Senador lamenta que Henry Merán fuera descartado para Defensor del Pueblo por vinculación política

“Eso no ha sido razón para que don Milton haya hecho el trabajo que ha hecho en el Tribunal Constitucional”, indicó.

Al rendir el voto disidente sobre el Defensor del Pueblo, puesto otorgado por el Senado a Pablo Ulloa, el legislador indicó que es lamentable “que por un criterio que se quiere poner en este país, sobre todo por una clase que quiere llegar a los puestos públicos sin querer buscar votos, porque los políticos no tienen honestidad, no tienen capacidad ese criterio se quiere exponer”.

Agregó que está seguro que esa no es razón para que Merán no ocupara esa posición, “como estoy seguro que eso no es razón para desmeritarlos mañana, cuando sea necesario que alguno de ustedes ocupe una posición de esta naturaleza mañana”.

“Cuidadito con lo que nosotros mismos le estamos dando aquiescencia que tenemos carrera política, y que no es razón para cuestionar nuestra dignidad y nuestra honestidad por haber sido o ser políticos”, añadió.

“El presidente de la comisión dice que la Cámara de Diputados hizo una excelencia de escogencia, parece que porque dos de los miembros tienen militancia política”, dijo el senador.

Sánchez expresó su satisfacción “y que debe sentir Henry Merán porque, de haber dejado por la libre aquí en el Senado, sin lugar a duda lo hubiese elegido por la libre más del 80 %”.