Senadores apoyan Gobierno no firmara Pacto Migratorio

El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Rubén Darío Cruz y el senador reformista José Hazim Frappier, al ser cuestionados la tarde de este martes en el Senado de la República por el Pacto Migratorio, se mostraron de acuerdo con la decisión del Gobierno de no formar parte del pacto.

“Yo estoy de acuerdo, yo creo que no necesitábamos ese acuerdo. La frontera dominicana con Haití está abierta prácticamente, cosa que creo es un error y para que se respete un país debe tener control de sus límites geográficos y no lo tenemos y no estoy en contra de los haitianos, pero todos los extranjeros deben hacerlo por la vía legal . Tenemos cantidad de inmigrantes, no solo de Haití, sin estar debidamente legalizado. Yo felicito al Gobierno y al Presidente por hacer lo que más le conviene al país,” dijo el senador reformista José Hazim Frappier.