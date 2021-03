$!Senadores dicen que las tres causales no pasarán en la Cámara Alta

Senadores de distintos partidos se pronunciaron este miércoles contra de las polémicas tres causales del aborto, por considerar que representan una “pena de muerte” y dicen que éstas no pasarán en el Senado de la República.

"Todo el mundo sabe que el derecho a la vida es inviolable y está establecido en la Constitución Dominicana, desde la concepción hasta la muerte", afirmó el senador Milciades Franjul, quien además es pastor evangélico.

Dijo que en ningún caso puede aplicarse la pena de muerte, pues esto violaría la Carta Magna y aseguró que las tres causales para permitir el aborto, no pasarán en el Senado.

"Aquí no va a pasar. No... aquí en el Senado de la República no pasará", aseguró el legislador provida de la provincia Peravia.

De su lado, el senador por la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez reiteró su posición provida y dijo que, es antiaborto y siempre lo ha manifestado con su voto.