$!Ser bombero no interesa a muchos por el poco atractivo y alto riesgo

La cantidad de bomberos está disminuyendo en el país y son pocas las personas que aspiran a ser miembros de ese cuerpo debido a los míseros, salarios, la falta de incentivo y la carencia de equipos para realizar su arriesgado trabajo en favor de la ciudadanía.

Los voluntarios ya no se interesan por hacer carrera debido a que un bombero no tiene garantías, mucho menos incentivos como remuneración justa y las horas de labor violan las normas establecida en el Código Laboral.

Afirma que la mayoría devenga salarios que van desde cero hasta RD$7,000 y RD$8,000, la mayoría no tienen seguro de vida ni de salud y los horarios de trabajo van desde 72 horas hasta 96 en una semana.

El coronel Rafael Javier Bueno, presidente de la Unión Nacional de Bomberos, cuenta que las condiciones humanas de ese personal auxiliar de la ciudanía es la peor de la región, exceptuando a Haití y pone de ejemplo que un bombero de Panamá gana alrededor de US$1,200 al mes, en El Salvador US$400 y se pagan sueldos similares en Colombia y Costa Rica.

Asegura que en esos países, algunos de ellos más pequeños que al República Dominicana, con menor población y desarrollo, hay esquemas laborales justos, que se expresan con cambios estructurales, sin embargo, dijo que en los últimos tiempos el Gobierno, a través del ministro Gustavo Montalvo, está trabajando para mejorar las condiciones de los bomberos.

“Como no hay salario digno la gente no se motiva a ingresar, no hay academia digna hoy día, nadie quiere ser bombero y los que se contratan cuando adquieren algo de experiencia se van a una empresa privada”, sostuvo.

Informó que se hace un levantamiento sobre la cantidad de bomberos que existen en el país y que el número oscila entre los 2,000 y los 3,000.

Para Rafael Mejía Lluberes, presidente de la Federación Nacional de Ayuda a los Cuerpos de Bomberos, esos servidores están mal y planteó como solución la aprobación de un proyecto de ley, sancionado favorablemente por el Senado, pero que lleva más de un año en la Cámara de Diputados que busca crear una Dirección General de Bomberos con autonomía presupuestaria.

Él es uno los 13 generales de los bomberos que tiene el país y por su vasta experiencia sabe cuáles son los males neurálgicos de esa entidad en todo el territorio nacional. Deploró que un bombero de provincia gane RD$1,500 y RD$1,700 al mes y que tenga que trabajar sin equipos.

“Aquí estamos huérfanos, lamentablemente, hay buenas intenciones, pero como que hay funcionarios que no tienen voluntad para que se hagan las cosas”.

Precisó que en el caso de la Capital, los bomberos no están en capacidad de enfrentar incendios de grandes proporciones como el caso de una torre debido a que no existen camiones con escaleras para subir hasta ciertos niveles de edificios. El cabildo el Distrito nacional recibió el año pasado la donación un camión escalera para edificios.