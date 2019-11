$!Servicio de Netflix se cae

NUEVA YORK (AP) — Netflix ha sufrido una caída.

Los problemas en el servicio de streaming comenzaron poco antes de las 9 a.m. hora del este (1400 GMT), según downdetector.com, un sitio web que rastrea cortes y apagones. A las 9:30 a.m. había recibido más de 1.100 reportes de problemas, pero para las 10:30 a.m. estos habían declinado; sin embargo, en gran parte de Latinoamérica los problemas continúan por lo menos a la 1:15 pm hora dominicana.

Netflix dijo que algunos de sus clientes no pudieron ver sus series y películas por cerca de dos horas, pero que el inconveniente ya se resolvió. No especificó la causa del problema ni cuán generalizado fue.