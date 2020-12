$!Si eres usuario de Google toma esto en cuenta para 2021

Google anunció algunos cambios de política nuevos relacionados con el uso de Gmail, Docs y Google Photos. En un esfuerzo por limpiar el almacenamiento no utilizado.

Google está actualizando su política para eliminar los datos de los usuarios de sus servicios más populares en las cuentas que están inactivas durante más de dos años. Esto se indica en el sitio de ayuda de Google.

A partir del 1 de junio de 2021, Google promulgará una nueva política que se aplicará al almacenamiento en varios de sus servicios. A partir del 1 de junio de 2023, Google eliminará los datos de Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Jamboard, Gmail, Fotos, Dibujos, Formularios y Sitios si están inactivos durante dos años.

Google explica que los usuarios que no desean que se eliminen sus datos deben usar el servicio con la cuenta asociada, ya sea en una aplicación de Google o mediante el navegador para mantenerlo activo. Google también explica que este cambio no se aplicará a los usuarios de Google One que pagan una tarifa mensual, ni se aplicará a Google Workspace (anteriormente GSuite para empresas), GSuite para educación ni GSuite para organizaciones sin fines de lucro.