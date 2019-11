$!Sobreviviente de la familia masacrada por cartel mexicano tira por suelo versión de que fueron confundidos

Devin Langford, hijo, el adolescente de 13 años sobreviviente a la masacre de la familia mormona LeBarón que vivía en México, declaró cómo los miembros fueron sacados del vehículo tras ser interceptados.

Langford narró cómo el vehículo del a familia fue interceptado, le dispararon, por lo que se apagó y no pudieron encenderlo más y luego fueron sacados de allí.

Tras la masacre el joven caminó seis horas en busca de ayuda.

El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) de México, Alfonso Durazo, informó tras los acontecimientos que “hay avances serios” y los medios mexicanos trataron de pudo haber sido una confusión entre bandas debido a la explicación de que “hay una célula delictiva vinculada al Cártel del Pacífico, en tanto, en Chihuahua hay grupos criminales que, en acuerdo con otros, pretenden tomar el control de zonas territoriales en Sonora”, según destaca el diario mexicano El Excelsior.

“Toda mi vida ha sido trastocada. No sólo he perdido a una esposa y a dos hijos, sino que voy a tener que llevarme al resto de mi familia y en este momento realmente no tengo a dónde ir”, declaró David Langford a ABC.