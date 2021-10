Sociedad de Infectología: “No es el momento de levantar el toque de queda”

La Sociedad Dominicana de Infectología consideró este jueves que este no era el momento preciso para levantar toque de queda, decisión, que a su entender, pone en riesgo todos los avances que el país ha hecho en el manejo de la pandemia.

“Estamos en riegos, las personas pueden perder el control y entonces perder nosotros todo lo que hemos ganado”, indicó la vocal de la sociedad, Yicenia Brito.

La doctora señaló que existen factores como el regreso a clases, el aumento de casos y los contagios en demarcaciones como La Altagracia y el Distrito Nacional que ya tienen al 70 % de su población meta vacunada, que los mantiene en alerta ante un posible aumento de casos.

“Esto nos mantiene en alerta, no podemos bajar nuestra guardia, no podemos permitir volver atrás, cuando sabemos que en estos momentos tenemos un mayor riesgo”, dijo.

En ese sentido, la infectóloga explicó que a la población debe concientizarse sobre la importancia de continuar con las medidas que quedan: el uso de mascarilla y el distanciamiento.

De igual forma, señaló que los que aún no se han vacunado deben acudir a los diferentes centros a inocularse. Aunque entiende que la misma eliminación del toque de queda, pueda dar la sensación a los que aún no se vacunan de que no lo necesitan.