$!Solo 11 provincias en alerta verde tras paso de huracán Isaías

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que de acuerdo al boletín meteorológico del día de hoy, el cual establece que los campos nubosos asociados al huracán Isaías comienzan alejarse del territorio dominicano, lo que está permitiendo el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad limitando las lluvias significativamente sobre la mayor parte de la geografía nacional, no obstante, debido a las condiciones locales asociadas al calentamiento diurno, no se descartan algunos chubascos hacia las regiones noreste, noroeste y la cordillera Central especialmente en horas de la tarde. En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, este Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Modifica los niveles de alerta por lo que a partir de ahora regirán los siguientes: Barahona Samaná La Vega Bahoruco San Cristóbal El Seibo Hato Mayor San José de Ocoa Duarte Monseñor Nouel Monte Plata