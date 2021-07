$!Sucesión de Moïse sigue dividida; RD insiste en apoyo internacional

Helidosa trasladó a investigados, a Martine Moïse y a Jean B. Aristide

La empresa dominicana de servicios aéreos Helidosa admitió ayer que ofreció sus servicios a presuntos implicados en el magnicidio.

Una fuente de Helidosa, propiedad del empresario y político peledeísta Gonzalo Castillo, aclaró a Diario Libre que, como empresa,que se dedica al transporte aéreo privado en el Caribe y Centroamérica, no tiene forma de establecer los propósitos posteriores que puedan tener sus pa- sajeros.

El diario colombiano El Tiempo dio a conocer que, a través del jet privado de lujo matrícula HI-949, propiedad de Helidosa, fueron trasladados algunos de los acusados de estar involucrados en el magnicidio.

En una fotografía publicada por El Tiempo se observa al médico haitiano Christian Enmanuel Sanon, quien ha sido acusado de ser el “cerebro” del magnicidio, en las escalinatas del avión, propiedad de Helidosa.

Acompañan a Sanon en la fotografía el exmilitar colombiano, Arcángel Pretelf Ortíz y el ecuatoriano Walter Veintemilla. Este último se considera una pieza clave del asesinato.

Helidosa también trasladó en un vuelo privado, el pasado sábado, a la viuda de Moïse, custodiada por agentes de la policía federal estadounidense (FBI).

“Evidentemente que Helidosa no tenía forma de establecer que quienes usaron nuestros servicios tenían fines criminales. No somos una agencia de seguridad, ni de investigación para poder saber eso”, expresó la fuente de la empresa, que no quiso ser identificada.

Luego de esta información, la compañía envió un comunicado en el que su presidente ejecutivo, Alex Castillo, informó que también el expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide viajó a Cuba y regresó a Haití en un avión ambulancia propiedad de Helidosa, después de haberse tratado de COVID-19 en las últimas tres semanas.