Hombre dice robó patrulla mientras policías estaban ocupados pidiéndole a la gente

El hombre que sustrajo una patrulla policial en el municipio de Villa González, en Santiago, y que mientras la conducía chochó a un señor y a otros vehículos, dijo que pudo hacerlo porque los agentes la abandonaron y se entretuvieron pidiéndole a la gente.

Arturo López Silverio, de 27 años de edad, quien fue arrestado, pidió disculpa por su actuación y afirmó que en el momento de penetrar al vehículo de la uniformada estaba “borracho y endrogado”.

El incidente ocurrió en la calle #42 del referido municipio cuando los agentes acudieron a una fiesta que se desarrollaba y se había puesto una denuncia por el ruido.

“La policía aquí no hace su trabajo, la policía aquí lo que anda es pidiendo, perdiendo el tiempo, co…. ”, se quejó López Silverio.

Sostuvo que si en el momento de abordar la patrulla los agentes están cerca lo hubiesen esposado.

“No vi policía en ningún momento, yo dije, no pero esto me lo dejó alguien y fue un juguete para yo dar una vuelta y salí a dar una vuelta (…) Yo lo que estaba era borracho y endrogado y me disculpo con la Policía Nacional”, aseguró López Silverio.

El incidente, de cuando López Silverio conduce la patrulla y embiste varios vehículos y a un hombre que cae al suelo, quedó captado en un video. Se desconoce la condición del hombre al cual impactó.

El director regional de la Policía Nacional en Santiago, general Ernesto Rodríguez García, informó ayer que los agentes están bajo investigación por su descuido que pudo costarle la vida a una persona.