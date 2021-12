Falleció “un hombre bueno”, reacciones a la partida del padre Luis Rosario

Políticos, religiosos e incluso ateos lamentaron el deceso del padre Luis Rosario, calificándolo como una gran pérdida para la labor que desarrollaba en la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Como coordinador de la Pastoral Juvenil, el padre Luis Rosario estuvo a cargo de la casa de acogida en San Carlos para jóvenes de la calle, sin padre ni madre, colectivo al que dedicó su vida y cuyo trabajo es destacado por quienes lo conocieron.

Falleció este miércoles a las 7 de la mañana como consecuencia de un cáncer que se le complicó con el COVID-19.

Una de las personalidades que manifestaron su pesar por la partida de este mundo de Rosario es el presidente Luis Abinader, quien publicó un tuit en el que expresa que “su legado y compromiso con Dios en la Pastoral Juvenil le convirtieron en padre orientador de la juventud”

En su mensaje, el mandatario desea que “viva siempre su mensaje de amor, humildad y sonrisa al prójimo”.

También la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, afirmó sentir “mucho” la muerte del jovial sacerdote. Sostuvo que “la juventud ha perdido a un mentor y guía”.

German Marte, editor del periódico El Día y ateo, y quien lo conoció por muchos años, lo definió como “una persona muy valiosa, un gran humanista (…) un hombre bueno”.

Luis Rosario formaba parte de la orden salesiana, con la que confirmó su vocación al entregar su vida a la causa de los niños y jóvenes, como su fundador San Juan Bosco.

Los más de cuarenta años de servicios de Luis Rosario, los que inició en su natal Moca, son igualmente destacados por el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, quien escribió en Twitter sentirse “profundamente apenado” al enterarse de su fallecimiento.

“Mentor de incontables jóvenes y querido amigo de quién siempre aprendí mucho. Ha partido un hombre de Dios”, posteó el funcionario.

El dirigente de la Fuerza Progresista, Vinicio Castillo Semán, calificó al cura como ejemplo de “humildad, sencillez y sacrificio por su prójimo”

¡Estoy muy triste por la partida de mi entrañable amigo y compañero universitario . Pero me reconforta seguridad tengo , está con Dios”, indicó.

Paula Disla, popular por su personaje infantil María Moñito y actual viceministra de Relaciones Internacionales, sostuvo lo siguiente: “Siempre agradecida de usted Padre Luis Rosario! Sobre todo cuando con ojos llenos de amor, me dio su bendición. Su trabajo por la juventud y la niñez ha sido de inspiración, construyendo juntos”.

El abogado Ricardo Rojas León publicó: “Como hijo de madre soltera, el padre Luís Rosario -junto a otros curas del Colegio Don Bosco- fue una de las más influyentes figuras paternas de mi juventud”.

Para el también abogado y dirigente político Enmanuel Esquea Guerrero Luis Rosario se privó “de todos los placeres de la vida para disfrutar de la gloria de Dios”.

El obispo de Baní, Víctor Masalles, subió un tuit en el que dice desear que a "nuestro querido" padre Luis Rosario Dios "lo acoja y le dé el merecido premio del intenso y extenso trabajo apostólico que realizó".

La Inspectoría Salesiana se reconforta con la máxima de que “la esperanza de entrar en el gozo de su Señor ilumina la muerte del salesiano” (Constutición Salesiano con Don Bosco, Art. 54).

Velatorio

Los restos del padre Luis Rosario serán velados mañana, de 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en la parroquia San Juan Bosco, en el sector del mismo nombre del Distrito Nacional, informó la Inspectoría Salesiana de Las Antillas, pero no dio a conocer en qué lugar será sepultado.