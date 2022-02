Atacan a tiros a reportero gráfico de Telemicro

El disparo no impactó al camarógrafo

Fue atacado a tiros la mañana de este martes el veterano reportado gráfico José Liriano, quien en la actualidad labora para Telemicro, canal 5.

El disparo impactó el retrovisor del lado del conductor, cuyo cristal provocó una herida en el cuello al camarógrafo.

En un video, Liriano narra que saliendo de su residencia, ubicada en la avenida Charles de Gaulle, desconocidos le dispararon, sin embargo, no pudo ver de quién o quiénes se trataba.

"Voy a poner la querella para que investiguen a ver si hay cámaras, para ver qué fue lo que pasó, porque hasta ahora yo no tengo enemigos y no le he hecho nada a nadie", dijo Liriano, quien al momento de grabar el video se dirigía a denunciar el hecho ante las autoridades pertinentes.