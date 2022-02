Familiares de mujer asesinada por su esposo en Alma Rosa dicen que la pareja tenía problemas hace años

Familiares de la mujer asesinada a tiros la madrugada de este sábado en Alma Rosa II, Santo Domingo Este por su esposo un sargento de la Policía Nacional que también hirió a su suegra y se suicidó de la misma forma, dicen que la pareja confrontó muchos problemas desde hace años y les habían aconsejado separarse.

José Lantigua, padre de Elizabeth Lantigua Aquino, de 36 años ultimada por el sargento mayor de la Policía Nacional Anthony Eudy Reyes Cáceres, de 38 años y esposo de Ceferina Pascuala, de 70, quien se encuentra en estado de gravedad por las heridas de bala que le fueron propinadas, dijo que su yerno era muy celoso, por lo que discutía frecuentemente con su hija.

"Ellos estaban viviendo una vida un poco desorganizada. No había respeto, no se respetaban ambos; entonces cuando no hay respeto en un hogar llega esa situación, entonces yo le decía a mi hija, mi hija si tú no puedes vivir con ese señor tú lo dejas, pero ella parece que no tuvo nunca esa decisión”, expresó José, al afirmar que al parecer Elizabeth tenía miedo de alejarse.

Dijo que la pareja se unió siendo muy jóvenes y habían procreado 4 hijos, con edades de 14, 13, 11 y un de 8 años, respectivamente, el mayor de los cuales presenció el suceso.

Las constantes peleas y discusiones de los esposos son corroboradas por vecinos de ambos que dicen algunas veces tuvieron que intervenir para calmar la situación en la vivienda ubicada en la calle 19 de Alma Rosa, pero anoche por haber disparos no acudieron.

En tanto que Yudelka Lantigua, sobrina de Elizabeth, dice que esta le decía que con frecuencia recibía amenazas de muerte de parte de Eudy y que le había dicho que denunciara la situación ante las autoridades.

"“Yo le decía tú vas a esperar que mantén a uno de tus hijos o que te maten a ti para que esto salga a la luz, y todo se quedó normal”, Sostiene." Yudelka Lantigua Sobrina de Elizabeth Lantigua “

Los hechos

Yudelka Lantigua cuenta que la noche de este viernes Elizabeth había ido a casa de sus padres, que residen a varias cuadras, a cenar con ellos y Eudy comenzó a llamarla insistentemente al parecer pensando que estaba en otro lugar.

Relata que ella también se encontraba en la vivienda y decidió acompañarla hasta su casa junto a Ceferina, a donde llegaron pasadas las 11 de la noche encontrando a alistado policial enfurecido, quien inicio a disparar contra estos luego de haber discutido unos instantes.

Dice que, salvo su vida de milagro, porque pensó que ella o su hija, la cual cargaba en brazos seria alcanzada por las balas, pero logro retroceder de la entrada de un callejón por el que se accede a la residencia de las víctimas y refugiarse en otra, junto a su hija pequeña que cargaba en brazos.

Piden ayuda

José Lantigua, abuelo de los niños que resultaron huérfanos, pidió a las autoridades acudir en su ayuda, ya que han quedado momentáneamente b

ajo su cuidado y no posee los recursos suficientes para hacerse cargo de sus necesidades.

En estado de gravedad

Ceferina, sobreviviente

de la balacera, se encuentra recibiendo atenciones en el Hospital Doctor Dario Contreras, donde sus familiares dicen se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, se les ha dicho que requieren sangre para transfundirla y que su estado es de gravedad.

Los cuerpos

Los dos cadáveres aún permanecían la tarde de este sábado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana (INACIF).