Adolescente de 13 años es atropellado por un hombre en Santiago

Un adolescente de 13 años de edad se encuentra en condiciones de salud delicadas, luego de ser atropellado junto a un grupo de personas, por el conductor de un vehículo en el Distrito Municipal Hato del Yaque en Santiago.

El hecho ocurrió en el sector monseñor Eliseo Pérez Sánchez, la tarde de este sábado, mientras el menor de edad identificado como Reynaldo Junior López Contreras, estaba sentado en una acera junto a otras personas en frente de la casa de un familiar.

De acuerdo a las versiones de los presentes, el conductor se encontraba en estado de embriaguez.

Testigos del hecho, contaron que el menor es integrante del grupo de baile de su escuela, pasión que heredó de dos de sus tíos, los cuales forman parte del Ballet Fradique Lizardo, del Centro de la Cultura de Santiago.

Mientras era trasladado a un centro médico en ambulancia, lloraba pidiendo que no lo dejaran perder sus piernas, porque quiere seguir bailando.

"Los médicos no me dan seguridad de que el niño va a salvar su pierna, me dicen que va a perder la pierna pero que van a hacer lo posible, tu sabes que el niño mío es bailarín, y nada más me dice que quiere bailar, que quiere bailar, la operación se detuvo por falta de sangre, me están pidiendo que busque sangre urgente", dijo un pariente cercano al menor atropellado.

El conductor cuya identidad no se reveló, se habría entregado en el cuartel de la Policía Nacional de Hato del Yaque.

El niño se encuentra en proceso de cirugía, en la clínica Corominas de Santiago, y solicitan sangre tipo A (+) positivo. Donantes pueden comunicarse con los familiares en los números telefónicos 849-925-5485 y 809-941-0782.