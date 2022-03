Fiscal Milcíades Guzmán defiende investigación del caso David Ortiz

El fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, defendió este lunes los resultados de la investigación que realizó sobre el atentado al expelotero David Ortiz.

Guzmán aseguró que hizo una investigación bien hecha en un cien por ciento, al tiempo de señalar que no le merece ninguna opinión la investigación privada que concluyó que a David Ortiz lo mandó a matar César el Abusador.

"Quiénes me conocen saben que no hay forma humana de hacerme hablar una mentira ni de hacer nada que la ley no mande. Milcíades Guzmán no tiene ninguna opinión a las aseveraciones de un investigador privado. No me interesa eso, yo trabajo para una institución que se llama Procuraduría General de la República. Las decisiones que tome la Procuraduría son mi obligación acatarlas", expresó el fiscal.

Milcíades Guzmán fue el fiscal que desarrolló la investigación del atentado a David Ortiz en 2019, que concluyó fue herido por confusión, pues el ataque iba dirigido a otra persona.

Los hechos

El expelotero de Grandes Ligas, David Américo Ortiz Arias, fue impactado de un disparo en la espalda la noche del domingo 9 de junio del 2019, en el Dial Bar de Santo Domingo Este, cuando compartía con Joel López Durán, Sixto David Fernández Vásquez y Odalis Pérez (Secreto), entre otras personas.

Las investigaciones de la Procuraduría arrojaron que se trató de una equivocación, ya que supuestamente David Ortiz no era el “objetivo” del asesinato por encargo, sino que era otro presunto narco (Sixto David Fernández / El Modelo), quien se encontraba esa noche en el bar.

Por el suceso en Dial Bar están en juicio de fondo en un tribunal de Santo Domingo Este, los imputados: Franklin Junior Merán (Rubirosa), Víctor Hugo Gómez Vásquez, Junior César La Hoz Vargas, Alberto Miguel Rodríguez Mota, Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez (Rolfi); Oliver Moisés Mirabal, Joel Rodríguez de la Cruz (Calamardo), Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (Nene), Reynaldo Rodríguez Valenzuela (El Chino), Carlos Rafael Álvarez Pérez (Carlos Nike), Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno (Hueso) José Eduardo Ciprián Lebrón (Chuky) Lanny Estephanie Pérez Reyes y Eddy Vladimir Féliz García.

