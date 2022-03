Se emborrachó y gastó 6 mil dólares en Uber para ir a ayudar a Ucrania

Uber no dejó hacer el pago adelantado porque no había fondos en la tarjeta. ( SHUTTERSTOCK )

En Inglaterra sucedió un hecho de lo más insólito. Una mujer se emborrachó en su cumpleaños, pidió un Uber de 6 mil dólares y tuvo la intención de viajar hasta Ucrania para ir a ayudar.

El hecho sucedió en Manchester y la mujer se llama Leoni Flides. Durante una cena por su cumpleaños, en la que no faltó el alcohol, la charla derivó en la guerra entre Rusia y Ucrania y allí fue cuando ella, ya borracha, decidió viajar a Ucrania para ayudar.

Finalmente no pudo hacer el viaje, porque la aplicación no dejó hacer el pago adelantado porque no había fondos en la tarjeta. El pago se intentó realizar en nueve oportunidades, pero en todas fue rechazado.

Al no poder viajar, desistió y se fue a dormir. Al día siguiente se despertó con un sinfín de notificaciones de Uber y se percató de que estuvo a punto de gastar una fortuna.