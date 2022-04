Se quedó encerrado en el banco: pidió ayuda por Twitter

En la Argentina sucedió una situación que, por lo bizarra, roza lo divertida. Un hombre quedó encerrado en el banco y debió pedir ayuda por Twitter.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/08/interfaz-de-usuario-gráfica-texto-45cce73c.jpg

“Hola @Santander_Ar. Me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor? Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles”, publicó el usuario Esteban Cervi.

Según contó, había asistido al banco para cerrar una cuenta que ya no usaba y retirar un valioso reloj de una caja de seguridad. El mismo pertenecía a su padre, que había fallecido en el 2013. Sin embargo, cuando cerraron el banco, las autoridades olvidaron que aún restaba que él saliera.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/08/interfaz-de-usuario-gráfica-texto-aplicación-correo-electrónico-c742bd6f.jpg

“Por suerte en el 911 me atendieron al instante, entraron al banco, escucharon mis gritos y me rescataron. Excelente la policía. Y así finalizan mis primeras 24 horas de turista en Argentina”, explicó el joven que, agregó, no reside en aquel país.