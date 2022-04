Un niño escapó de su casa, subió a un avión y viajó 2,700 kilómetros

En Brasil sucedió un hecho de lo más insólito. Un niño de tan solo 9 años se escapó de su casa, se subió a un avión sin documentos ni pasaje y viajó 2,700 kilómetros hasta Sao Paulo.

El niño, de nombre Emanuel, hizo una investigación en internet para averiguar cómo colarse en un vuelo sin ser descubierto. Juntó sus cosas en una pequeña bolsa y se fugó de su hogar, sin la intención de volver.

Una vez cumplido su objetivo, dentro del avión tan sólo se ubicó en un asiento libre y voló por más de 4 horas, recibiendo incluso el servicio de comida y bebida entregado por la aerolínea.

“Me desperté a las 5:30 am, fui a su habitación y vi que dormía normalmente. Luego jugueteé un poco con el celular y me volví a levantar, a las 7:30 am, pasé por su habitación, me di cuenta de que ya no estaba y empecé a desesperarme”, dijo Daniele Marques, su madre, a los medios locales.

"Alrededor de las diez de la noche recibí un llamado y me informaron que allí estaba Emanuel, en el aeropuerto internacional de Guarulhos en Sao Paulo", agregó.

El niño quedó bajó custodia de las autoridades de la terminal aérea, fue trasladado a un albergue para esperar los trámites y finalmente regresó a su casa en Manaos.