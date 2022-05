“Policía no me mate”, Rochy RD cantó sobre muertes de indefensos a manos de la Policía

Pietaje de la canción Policía no me Mate

En aquella época Rochy RD no estaba en el radar de las autoridades por agresión sexual contra una menor que el Ministerio Público le imputa. El 5 de abril de 2021 el exponente urbano publicó el video musical de la canción “Policía no me mate”, contra las muertes de civiles indefensos a manos de agentes policiales.

“Policía no me mate, que yo me paro, busca un lugar donde se vea un poco más claro. Por favor no me mate, menos en lo oscuro, busco un lugar donde me sienta más seguro”, inicia el estribillo de la canción.

A la sazón, la República Dominicana se encontraba tan consternada como el momento actual. Seis agentes policiales estaban acusados de provocar la muerte a tiros de los esposos Elisa Muñoz Marte y Joel Díaz, y provocar heridas de balas a Claudio Alberto Ramírez Lamais, de 29 años.

El hecho ocurrió la noche del 30 de marzo después de que los esposos, quienes además eran feligreses evangélicos y su acompañante salieran de un acto religioso.

Las víctimas eran reconocidos líderes cristianos residentes en el sector Sabana Perdida en la provincia Santo Domingo y había contraído matrimonio recientemente.

“Policía no me mate por favor, no hecho ná soy inocente. Acribillar a un indefenso no es un acto de valiente”, continúa la canción de Rochy RD.

Desde el año 2004 a la fecha Diario Libre ha recopilado la muerte de 1,953 personas a manos de los organismos de seguridad de la República Dominicana.

¿En qué el caso de Rochy RD?

Un juez de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso el domingo 1 de mayo tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al intérprete de dembow, Aderly Ramírez Oviedo (Rochy RD), quien es acusado de incurrir en agresión sexual contra una menor de 16 años.

Rochy RD deberá guardar prisión en la cárcel de La Victoria, según lo dispuesto por el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Bernardo Coplín.

El intérprete de dembow insistió en que es inocente de los hechos que se les imputan.