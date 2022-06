Hombre asesina expareja frente a sus dos hijos y uno de ellos repetía "papá mató a mamá"

Una mujer de 27 años fue ultimada frente a sus hijos por su expareja, quien también decidió herir a un tercero y posteriormente quitarse la vida la noche del martes en el sector Villas Agrícolas.

Rosmery Ulerio tenía un puesto de uñas en su residencia y justo cuando ocurrió el crimen se encontraba atendiendo a una clienta.

Según declaraciones de la clienta, Esther Saldaña, Victor Cuevas había asistido a la casa de Rosmery dos veces, la primera vez para reclarmarle que estaba saliendo con otra persona y la segunda para matarla.

"El (Víctor) había venido la primera vez para reclamar que ella le había hecho espaguetis para un hombre, que le contaron eso, y ella y yo le dijimos que no que fue a mi que ella me lo hizo, el se fue molesto y cuando volvió llegó con el arma en mano y de una vez ella se puso detrás de la puerta y ahí la mató, me miró, salió y luego se dio el tiro", expresó entre llantos a Diario Libre Saldaña.

"Papá mató a mamá"

Esther Saldaña manifestó que en el momento del asesinato de Rosmery Ulerio y el suicidio de Victor Cuevas justo en ese momento quedó paralizada y que la niña de la víctima fue quien salió en busca de ayuda para su madre, mientras el otro niño, de apenas 3 años, solo decía "papá mató a mamá".

La madre de Rosmery asegura que está viviendo una pesadilla y que no hay medicina para calmar el dolor que siente por la muerte de su hija, que dejó dos hijos huérfanos.

La señora Arelis Durán dijo que le dará a los hijos de Rosmery todo el amor que pueda brindarles y que la recordará con la hermosa sonrisa que siempre llevó.

"Cuando a uno le llevan un hijo, le llevan un lado de uno. No hay dolor ni hay medicina para curar el dolor que yo tengo como madre y ese asesino me la llevó", expresó.

Durán indico que durante el tiempo que Rosmery duró de relación con Víctor, aproximadamente seis años, nunca mostró ser una persona violenta, pero que la relación tenía un tiempo que no funcionaba y la víctima había decidido dejarlo hace más de cinco meses.

Indicó que Rosmery se estaba dando la oportunidad de iniciar una relación con el joven Rafael Arturo Martínez Pichardo, de 24 años, quien también fue herido de bala por Víctor. Rafael Arturo se encuentra estable, según confirmaron sus familiares a este medio.

Víctor acudió a la casa de Rafael para supuestamente reclarmarle que estaba saliendo con Rosmery y luego lo atacó con un tiro.

En la residencia de Rosmery todavía se encuentran las manchas de sangre, la cual por el impacto llegó hasta el techo.

Tanto Rosmery como su expareja se encuentran en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) del cementerio Cristo Rededor y serán entregados a sus familiares la tarde de este miércoles.

Rosmery será velada a partir de las 4:00 de la tarde en su casa ubicada en la calle respaldo 30 del sector Villas Agrícolas.