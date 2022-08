Hijo de Duncan: “No lo veía como mi padre, sino también como mi mejor amigo”

Bajo una tenaz llovizna fueron sepultados la tarde de este sábado los restos del comunicador Manuel Taveras Duncan, quien falleció luego de recibir dos disparos la madrugada del viernes próximo a un establecimiento de comida rápida ubicado en la avenida Núñez de Cáceres esquina Rómulo Betancourt.

La ceremonia fue breve, el carro fúnebre llegó al Parque Cementerio Puerta del Cielo a las 5:00 de la tarde, seguido de otros vehículos que transportaban a amigos y familiares.

Tras colocar féretro debajo de la carpa donde también aguardaban sus parientes más cernos, su hijo Jean Franco Taveras, manifestó que no solo lo veía como su padre, sino también como su mejor amigo porque estuvo junto a en los momentos más importantes de su vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/20/grupo-de-personas-en-un-parque-73b6906b.jpg

“Siempre estuvo para mí, cuando me enfermaba, en mi primer día de colegio, cuando entré a la primaria, inclusive en los momentos en que entré a la pubertad siempre me ayudó y seguro desde el cielo me seguirá ayudando”, expresó frente al féretro de negro donde yacía el cuerpo de inerte de su progenitor.

Asimismo, garantizó que la familia siempre lo recordará en todos los momentos. Jean Franco calificó al comunicador como un “gran hombre, gran padre, gran sobrino, gran tío, y sobre todas las cosas porque era un hombre de bien y de fortaleza”.

El pequeño dijo estar consciente de que, aunque el cuerpo de Duncan no esté, su alma seguirá entre la familia, observándolos y cuidándolos en los buenos y malos momentos.

“Deja decirte dos cosas: Uno, te amo papi, ¡que viva!”

“Vuela alto hijo”

De su lado, una señora que estaba sentada en la primera fila y que aparentaba ser la madre de Duncan, se paró frente al ataúd y al colocar una rosa blanca encima, dijo entre sollozos: “Vuela alto hijo, vuela alto”.

A las 5:15 de la tarde el ataúd con el cuerpo de Duncan bajaba lentamente a su eterna morada.