"Ayúdame que me estoy muriendo", audio enviado por mujer asesinada por su novio en Moca

Murió en la madrugada de este domingo la mujer que ayer sábado fue herida con un cuchillo supuestamente por su novio y fue dejada abandonada en un camino solitario en la entrada del Mogote en Villa Trina, Moca, provincia Espaillat.

Carla Angélica Pérez Durán de 20 años de edad, había pedido auxilio en un audio que logró enviar pese a estar herida en el cuello.

Según confirmaron parientes, falleció a la 1:20 de la madrugada de este domingo en el área de cuidados intensivos del centro de salud que fue atendida luego de que ayer fuera operada. La causa de la muerte se debió a la perdida masiva de sangre por la herida recibida en el cuello.

Por el crimen se encuentra detenido el novio de la fallecida, identificado como José Ángel Ureña Rodríguez, quien al momento de ser conducido al destacamento de Moca negó los hechos.

Después de ser atacada Carla, en un camino de campo, perdió las fuerzas para seguir caminando y se sentó a esperar que llegara ayuda tras haber enviado una nota de voz a una pariente, en el audio se le escucha decir en agonía que el hoy apresado la intentó matar, que fueran en su ayuda.

"Ayúdame que me estoy muriendo José me quería matar, me estoy muriendo, estoy en Villa Trina, por una loma que no tiene carretera", exclamaba Carla en la nota de voz.

Ayer el fiscal de la unidad de Violencia de Género de la Fiscalía en Moca, Joan Vargas, informó que tenían detenido a José Ángel Rodríguez, y que analizaban el aparato celular de este en busca de pruebas vinculantes. Señaló que este al momento de ser apresado se encontraba en las inmediaciones del lugar donde fue atacada la mujer.

El cuerpo de la fallecida fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de autopsia correspondiente, mientras se espera que el Ministerio Público de la provincia Espaillat solicite medidas de coerción consistente en prisión preventiva contra del principal sospechoso.