Mujer golpeada por hombre en la calle está bajo protección de autoridades

Una mujer que fue golpeada y arrastrada en plena vía pública por un hombre, quien a través de una grabación pidió ayuda a gritos, ya se encuentra bajo la protección de las autoridades, informó la noche de este domingo la Policía Nacional.

"El autor ha sido identificado y personal de la @PoliciaRD trabaja en su ubicación y captura", escribió el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, en un tuit.

"Me trató de matar", citó la mujer ensangrentada en un video que circula en las redes sociales, donde dijo que los vecinos fueron testigos de lo acontecido.

"No me quieren hacer caso, flaco. Yo necesito ayuda, flaco. Aquí no hay justicia, flaco", prosiguió diciendo la víctima de violencia de género.

Narró que al lugar del suceso se presentó tanto la Policía Nacional como miembros del Sistema Nacional de Emergencia (911), sin embargo, le dijeron que al otro día "no se puede hacer querella".

Ni la Policía ni la víctima indicaron dónde y cuándo ocurrió la agresión, pero en el video se observa que un hombre la golpea varias veces y ella trata de esquivar la agresión. Tiene varias fundas con productos en las manos y se tambalea al caminar producto de los golpes.

Buenas noches. Informamos que la dama víctima de esta agresión, captada en video y viralizada en redes sociales, ya se encuentra bajo protección de las autoridades correspondientes. El autor ha sido identificado y personal de la @PoliciaRD trabaja en su ubicación y captura. pic.twitter.com/TYhAqc3yVD — Diego Pesqueira (@pesqueiradiego) October 3, 2022