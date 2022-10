Incidente con haitianos en Puerto Plata no afectó actividad en la frontera

Los incidentes ocurridos en Puerto Plata, donde decenas de casas fueron incendiadas tras la muerte de dos hombres y una mujer, alegadamente a manos de un haitiano, no han tenido repercusión, hasta el momento, en la zona fronteriza.

Así lo aseguró este lunes el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, quien dijo estar dando apoyo a la Policía Nacional para preservar vidas y propiedades en la comunidad donde ocurrieron los acontecimientos.

“En la frontera eso no se ha reflejado; es un problema que pasó en Puerto Plata, que no tiene que ver nada con la frontera, hasta ahora. Hoy (ayer) los mercados han funcionado de manera normal y no ha habido ningún inconveniente, ni ningún problema del lado dominicano”, dijo el ministro de Defensa, quien lamentó los sucesos violentos de este domingo.

El ambiente estuvo tenso ayer domingo en la comunidad Estero Hondo, municipio Isabela, en Puerto Plata, tras darse a conocer la muerte por heridas de armas blancas del hacendado Juan José Soto, de 72 años; su empleado Antonio Basilio, de 63, y la señora Maritza Arelis Ovalle, de 63, a manos, supuestamente de un haitiano. La situación provocó que más de 100 haitianos fueran sacados de sus casas por moradores y sus viviendas quemadas.

Ayer, un hombre y una mujer, ambos ciudadanos haitianos, fueron interrogados con relación a las muertes de los tres ciudadanos dominicanos. Entre los investigados está la pareja del presunto homicida, identificado como Blanco o Rodolfo, prófugo de las autoridades.

Desmienten quema de consulado

En otro orden, Díaz Morfa dijo que es falsa la información de que haitianos quemaron el consulado dominicano en ese país, como ha circulado.

El ministro de Defensa habló tras la firma de un acuerdo mediante el cual la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propep) donará recursos a esa institución para hacer nuevos puestos de controles.

El acuerdo suscrito entre Díaz Morfa y el director de Propep, José Leonel Cabrera, implica el donativo de 10 millones de pesos que serán desembolsados en los próximos días, según se informó y con estos se harán seis puestos de control.

Sobre los puestos, el ministro de Defensa dijo que hay varios funcionando en la zona fronteriza, los que brindan a los militares espacios móviles para desarrollar algunas de sus tareas, porque cuentan con electricidad obtenida a través de paneles solares.

Senadores: “Acciones contudentes”

Senadores de los opositores partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), de la Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) abogaron porque el gobierno adopte acciones más contundentes ante la situación de inestabilidad política que vive Haití.

Ramón Rogelio Genao, Dionis Sánchez e Yván Lorenzo fueron entrevistados por los periodistas sobre el homicidio de tres personas en Estero Hondo, Puerto Plata, y la posibilidad de represalias luego de que tras ese hecho trágico, dominicanos incendiaran viviendas y ajuares de haitianos residentes en esa zona.

El reformista Genao consideró que la tensión en la zona fronteriza constituye una amenaza de que el problema se convierta en un conflicto armado. Favoreció “tomar medidas más contundentes que eviten que estos hechos se repitan y que la situación se complique más de lo que está”.

Al preguntársele sobre el incendio por parte de dominicanos de viviendas de haitianos, indicó que no aprueba esa acción y agregó: “Estamos denunciando la tensión que existe en ambos lados de la frontera que amenaza con convertir esto en un conflicto armado. Imagínese”.

Cuestionó la mirada indiferente de países como Estados Unidos, Canadá, Francia y la comunidad europea, en sentido general y recalcó que la República Dominicana es un país en desarrollo, que tiene una economía pujante, pese a las dificultades enfrentadas, por lo que se debe evitar que se deteriore el clima de paz que vive esta Nación.

En tanto que el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, manifestó que, al margen de los llamados a la comunidad internacional que han hecho varios presidentes dominicanos, el país debe definir qué es lo que hará como nación.

Para él “Haití cada día se convierte en una principal amenaza para el país y no es la principal amenaza porque nos vayan a invadir. No. Es por la situación haitiana, que nosotros no estamos en capacidad de cargar con ella”.

Pidió que el problema migratorio sea manejado con mayor madurez y sin populismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/04/hombre-vestido-de-militar-8d1cb2e9.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/04/hombre-vestido-de-militar-8d1cb2e9.jpg El ministro de Defensa, Luciano Díaz Morfa. (FOTO: FUENTE EXTERNA)

Se mantiene el comercio Pese a las constantes protestas y conflictos que se registran en Haití, el intercambio comercial con la República Dominicana se mantiene. “Evidentemente afecta el intercambio comercial formal e informal. Pero, insisto, es un tema secundario cuando observamos el deterioro agravado de la situación de Haití”, señaló el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache. Las exportaciones totales de la República Dominicana alcanzaron los US$8,490.29 millones hasta agosto de 2022. Haití es el tercer socio comercial, con US$769.78 millones.

Instituto Duartiano teme confrontación

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/04/un-hombre-con-un-traje-de-color-negro-en-la-mano-9a37565b.jpg El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, advirtió que los incidentes entre dominicanos y haitianos podrían degenerar en una confrontación entre los dos países si la comunidad internacional y las autoridades locales no intervienen.

