“Esperamos media hora por una ambulancia”

Lo que debía ser unas vacaciones de ensueño para Diego Martín Donaley y su esposa, se ha convertido en momentos de angustia, tras el accidente de tránsito ocurrido ayer en la mañana, cuando el autobús, en el que la pareja y más de 40 pasajeros, se desplazaban, se deslizó en la carretera Miches Bávaro.

“Desde que llegamos, está en el quirófano, me dicen que está estable y nada más”, manifestó el ciudadano argentino, quién esperaba impaciente por mayores detalles sobre el estado de su esposa, Paola Medina.

El turista explicó que el incidente ocurrió en momentos en que transitaban por la carretera, cuando el vehículo dio un “volantazo y un frenazo” para, posteriormente, salirse de la vía. “Terminó volcado hasta una estación de servicio”, añadió.

Donaley señaló que la Policía y miembros del Cuerpo de Bomberos se acercaron tiempo después.

Sin embargo, detalló que entró en desesperación al ver que no llegaba una ambulancia para socorrer a los heridos, incluyendo su pareja, quién había perdido un brazo.

“Duramos como media hora esperando una ambulancia. Yo subí a mi mujer con un bombero particular y partimos para acá (el Hospital IMG). Ella perdió un brazo, le dije al bombero no esperemos más”, narra.

El hombre informó que junto a su pareja se dirigían hacia la isla Saona. Llegaron al país desde Argentina el pasado martes.

“Yo estoy lleno de sangre, por sacar gente del autobús”, indicó.

En el accidente resultaron muertas dos personas, mientras que otras 10 están en estado crítico.

En uno de los centros médicos se confirmó que al menos cuatro pacientes tuvieron que ser sometidos a amputaciones, como consecuencia del accidente, incluyendo un hombre que perdió ambas piernas.

Las autoridades identificaron la tarde de este jueves a las dos víctimas mortales que dejó el accidente de un autobús en horas de la mañana en la carretera Bávaro-Miches. Se trata de Karla Rodríguez, de nacionalidad peruana, y Valeria Victoria, argentina. Los cadáveres fueron trasladados a la funeraria Ávila de Verón.

Rodríguez viajaba con su esposo y su hijo menor de edad. Luego del accidente, padre e hijo se encuentran recibiendo atenciones en el Centro Médico Punta Cana.

Se aclaró que el menor no sufrió ningún tipo de lesión y que fue él quien detalló a los médicos la situación porque su padre no se encontraba en condiciones.

El diario argentino, La Nación, que citó a Diario Libre en su nota sobre el incidente, ofreció detalles sobre la fallecida.

Brovelli, una mujer de 33 años que trabajaba como coordinadora de Seguridad Argentina - SSA, México RCS y Costa Rica en IBM.

“Oriunda de la zona norte bonaerense, la mujer estudió en el colegio La Salle de Florida, Vicente López, y luego se recibió de licenciada en Ciencias Ambientales, en la Universidad del Salvador. En la misma casa de estudios se recibió de licenciada en Salud Ocupacional e Higiene Industrial, área en la que trabajó los últimos años”, escribió el diario argentino sobre la fallecida.

En su perfil de la red social laboral LinkedIn, Valeria se presentaba como “Especialista en seguridad con un historial demostrado de trabajo en la industria de servicios y tecnología de la información. Experto en Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS), Metodologías Ágiles y Design Thinking”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/07/autobus-de-pasajeros-parado-junto-a-una-persona-2bb0ca9a.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/07/autobus-de-pasajeros-parado-junto-a-una-persona-2bb0ca9a.jpg Autobus accidentado.

Pasajera chilena: “El conductor iba a exceso de velocidad y tomó una curva”

Una turista de nacionalidad chilena que estuvo en el autobús que se accidentó este jueves en el Bulevar Turístico del Este en Bávaro, provincia La Altagracia, desmintió el informe preliminar de las autoridades dominicanas en un medio de comunicación de su país, asegurando que el conductor se accidentó porque iba a exceso de velocidad y no porque estuvo realizando una maniobra para evitar el impacto con un camión. Dominique Esperanza Dreckmann habló en directo al noticiero Meganoticias de Chile desde Hospiten Bávaro, donde recibe atenciones médicas tras el accidente. “El conductor del bus no es como lo relatan que él para esquivar un camión chocó con un muro, eso no fue así, el conductor iba a exceso de velocidad y él tomó una curva con ese exceso de velocidad, lo cual resultó en volcamiento”, aseguró. Dreckmann relató que vino a la República Dominicana “a pasarla bien” y que nunca imaginó que presenciaría, junto a tres amigos suyos, tan trágico accidente, en el cual murieron dos personas y 48 resultaron heridas. Indicó que al menos cuatro turistas perdieron parte de sus extremidades al quedar aplastados por el vehículo. Afortunada “Afortunadamente, mis amigos y yo íbamos del lado donde las ventanas que vienen hacia arriba, no en el pavimento, pero la gente que se volcó para ese lado, fue gente que quedó mutilada, por lo menos cuatro personas perdieron sus brazos, sus brazos quedaron repartidos en la acera, había gente que ni sabía hablar español”, narró. Dijo, además, que la guagua era muy antigua y le pareció que no estaba en condiciones para trasladar a esa cantidad de personas. El grupo se dirigía a la isla Saona. La joven, que se identificó como enfermera de profesión, dijo que llamó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y que la ayuda no fue inmediata puesto que “en la ciudad solo existen tres ambulancias, dos de ellas están ocupadas”, deploró. El informe de la Junta Distrital de Verón Punta Cana y el Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) de esta tarde establece que el accidente ocurrió a las 9:00 de la mañana cuando el conductor del autobús que transportaba al grupo perdió el control, mientras intentaba evitar impactar un carro y un camión. Indica que el autobús se salió de la carretera y se volcó. Dos mujeres fallecieron, 14 personas están heridas grave, 34 levemente heridas y dos ilesas. El vehículo transportaba a turistas que se dirigían a isla Saona y entre las víctimas hay cinco peruanos, siete colombianos, siete brasileños, 14 argentinos, dos mexicanos y 11 chilenos. Las autoridades informaron que 14 de los lesionados se encuentran internos en el Centro Médico Punta Cana, 15 en el Hospital IMG y 19 en Hospiten. La procuradora fiscal titular de la provincia La Altagracia, Mercedes Santana, dijo que se realizan las investigaciones y se recogen los videos del lugar, para establecer la forma en que se produjo el accidente. También que Digesett está haciendo los procesos de rigor.