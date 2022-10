Transportistas de empresa afiliada a constructora denuncian agresión por parte de Fenatrado

Varios transportistas y trabajadores de una compañía subcontratista de una constructora denunciaron este miércoles que han sufrido amenazas y agresiones por parte de los integrantes de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrano).

Alex Pol, propietario de la empresa que presta los servicios de transporte, indicó que cuando estaban transportando un material a la obra de construcción ubicada en Hato Nuevo, en el sector Lechería, en Santo Domingo Oeste, unos hombres pertenecientes a Fenatrado bloquearon el paso hacia la obra y agredieron a los choferes y al ingeniero encargado.

“Ellos llegaron con pistolas en mano amenazando a los choferes y a todos los que estaban en el lugar. También les lanzaron piedras a los vehículos y le fracturaron un brazo al ingeniero encargado de la obra, al igual que agredieron con piedras a varios conductores de camiones”, explicó el propietario de la empresa de servicios.

Desde el día de ayer martes se está dando esta situación en la construcción impidiéndole continuar con su trabajo, según dijo.

Las víctimas del hecho indicaron que anteriormente la Policía Nacional fue por el lugar, producto de lo cual los integrantes de Fenatrado aseguraron que no iban a molestar en la obra.

El conflicto surgió debido a que los choferes del sindicato exigen que se les dé trabajo a ellos en vez de a la empresa que presta servicios actualmente a la constructora, la cual no pertenece al sindicato.

“Los de Fenatrado dicen que tienen que darles participación a ellos, al precio que a ellos les dé la gana y que, como nosotros no estamos en la federación, no podemos trabajar y eso no es así”, manifestó Alex Pol.

Uno de los dirigentes de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) indicó a Diario Libre que este miércoles realizarían una reunión para resolver la situación con los choferes del sindicato.

