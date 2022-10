Doctor Starling Sosa, reportado como desaparecido, fue víctima de un "secuestro exprés"

Colegas del doctor Starling Sosa, quien fue reportado como desaparecido, informaron que el joven fue víctima de un secuestro exprés para despojarlo de sus pertenencias.

El profesional fue reportado como desaparecido por familiares y amigos ayer miércoles a las 10:50 de la noche

De acuerdo a las informaciones suministradas a Diario Libre por una compañera de trabajo, quien pidió reserva de su nombre, el joven salió unos minutos mientras estaba de servicio en el hospital Padre Billini ya que el frío "era insoportable".

"Él me dijo que él salió ahí alante y, o sea, no es algo que haga él nada más, yo misma he salido a beberme un té ahí alante porque el frío es insoportable ahí adentro del Billini, entonces él salió y se retiró un poco de la entrada y ahí entonces ellos se lo llevaron", expresó.

También dijo que “gracias a Dios no le hicieron daño", a pesar de que lo amenazaron y "obligaron a darle las claves de todas sus tarjetas, de todas sus cuentas".

Agregó que el joven se encuentra "traumatizado" mientras conversaba con ella de lo ocurrido. Dijo que lo amenazaron de muerte con una pistola.

Starling Sosa ya acudió a un destacamento del Distrito Nacional donde dio sus declaraciones sobre el suceso.