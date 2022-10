Asaltantes irrumpen en casa de economista Guzmán Ibarra y lo atan de pies y manos

El ex subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra, denunció este viernes a través de las redes sociales que asaltantes irrumpieron en su departamento a las 3:00 de la madrugada, lo ataron de pies y manos para luego proceder a robarle.

Luego de una hora hurgando en sus pertenencias los desaprensivos al no encontrar gran cosa se fueron sin causarle daños físicos, refirió Guzmán Ibarra.

“Cerca de las 3am dos asaltantes entraron a mi departamento. El primero, me defendí, luego al aparecer el segundo, me detuve. Me ataron primero de manos, luego de pies. Y al irse taparon la boca. No encontraron gran cosa, duraron casi una hora. Estoy bien”, escribió Ibarra a través de su cuenta de Twitter.

Varias horas luego del hecho, el economista subió un meme en forma de gif con la pregunta ¿Vieron ese robo?, acompañado de un texto que indicaba “Asaltantes: 1 Seguridad Ciudadana 0", haciendo referencia al incremento de la delincuencia.

Seguridad ciudadana: O; asaltantes: 1 pic.twitter.com/difyDl8qEt — José Manuel Guzmán Ibarra (@jmgi1968) October 21, 2022