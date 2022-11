Defensa Civil retoma la búsqueda de Jochy Batista

La Defensa Civil retomó este domingo a las 6 de la mañana las labores de búsqueda en la cañada de la Arenita del sector la Puya de Arroyo Hondo de José Antonio Batista Polanco -Jochy-, de 49 años de edad, quien habría sido arrastrado por las aguas provocadas por los aguaceros registrados el viernes en esa demarcación.

Al encabezar el operativo, el director ejecutivo del organismo, Juan Salas, dijo que para reforzar las labores se integraron dos embarcaciones y aeronaves no tripuladas (drones). Además, se desplegó un personal en las riberas del río Ozama e Isabela.

En los tres casos se ha triangulado el área de búsqueda: la primera, en la zona acuática; la segunda, en los escombros y la tercera, en los alrededores o periferia.

En los trabajos también participan la Unidad de Respuesta Humanitaria del Ejército Dominicano, Comando Anfibio de la Armada Dominicana, unidades de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Sistema 9-1-1.

Las informaciones que se manejan de los momentos previos a la desaparición de Batista, indican que sus familiares perdieron su rastro después de que a las 7:00 de la noche se desmontara del vehículo en el que se trasladaba junto a su esposa, Raisa Díaz, por las inmediaciones del centro comercial Ágora Mall, en la avenida John F. Kennedy y se dispusó a llegar a pies su residencia porque el colapso del tránsito provocando por inundaciones causadas por torrenciales aguaceros, no lo dejaban avanzar.

De acuerdo con Yanna Bastista, hermana del desaparecido, este tomó la decisión ante la preocupación porque su hija de 12 años estaba sola en la casa y no podía comunicarse con ella mientras le llegaban videos de inundaciones en la zona en que reside.

"Al ver que le llegaban videos de que aquí... porque fue justamente allá afuera lo de la garita, que se voltearon dos furgones. Entonces no había luz, no había línea telefónica, él se desesperó y dijo: 'yo me voy a ir a pie'", dijo Yanna.

Jochy Batista se llevó consigo su teléfono móvil, que ya se le estaba descargando. Yanna indicó que lo han llamado, pero el teléfono parece estar apagado, además de que su último acceso a la aplicación de mensajería fue a las 7:41 de la noche.

José Antonio Batista Polanco, de 49 años, y de 5 pies y 11 pulgadas, iba vestido con una camiseta roja y unos pantalones jeans. En caso de haberlo visto, por favor llamar al 809-847-0102.