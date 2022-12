Sexto muerto de Los Alcarrizos enfrentó seguridad del hospital Calventi

Uno de los seis muertos del incidente ocurrido entre policías y alegados miembros de una banda, la noche de este martes en el municipio Los Alcarrizos, cayó abatido al enfrentar a un miembro de la seguridad del Hospital Vinicio Calventi a donde fueron llevados sus compañeros.

La sexta víctima, aún no ha sido identificada, supuestamente también formaba parte de la banda Los 30/30 señalada como un grupo que se dedica a cometer asaltos, secuestros, robos y otros delitos en Los Alcarrizos.

Tras el incidente, se filtraron unos audios de WhatsApp en los que organismos de seguridad advertían que no fueran llevados pacientes al centro de salud debido al ambiente de inseguridad.

“Infórmenle al despacho que no pueden llevar pacientes al Hospital Calventi en estos momentos porque no pueden entrar, eso está minado de policías y no se sabe lo que pueda pasar”, advierte una dama que aparentemente forma parte del equipo de la Defensa Civil.

En otro audio, un caballero que labora para la Defensa Civil, explica que además de los fallecidos, habían otras personas heridas.

Sobre los hechos

La información preliminar del suceso indica que miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) fueron enfrentados en la calle 14 del barrio Las Mercedes, por cinco presuntos delincuentes, entre los que estaban dos agentes policiales, que alegadamente integraban la banda denominada Los 30/30.

Cinco de los seis fallecidos fueron identificados como el cabo de la Policía Nacional Adrian Antonio Rodríguez Torres, el raso Stiven Betances La Chapelle y los civiles Erick Ramon Pérez Germán (El Mello), Jeffry Bienvenido Rosa Ferreras (Jeffry Trenzas) y otro solo conocido como “Mileisy”.

