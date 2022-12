Hombre mata a sus dos hijos de 7 y 14 años y se suicida en San José de Ocoa

Un hombre asesinó a sus dos hijos menores de edad y luego se suicidó la noche de este miércoles. El trágico hecho ocurrió en la carretera La Vuelta de la Paloma, en la provincia San José de Ocoa. Al lugar se presentaron unidades de la Policía Nacional a hacer el levantamiento de los cadáveres, al igual que una hermana del victimario.

El parricida-suicida fue identificado como Freddy Olaverría (42 años). Las víctimas son una niña y un niño. Tenían 14 y 7 años, respectivamente. Sus nombres son Alys y Fred Olaverría.

Se desconoce la forma en que el hombre ultimó a los niños y luego se quitó la vida, pero un video compartido por Noticias SIN muestra a unidades de la Policía Nacional a la orillas de una carretera frente a un terreno boscoso y oscuro.

Conforme al testimonio de la hermana del victimario, Yanet Olaverría, quien acudió al lugar de los hechos, su pariente le había revelado “que tenía lo de él planeado” debido a que su pareja supuesatamente “tenía otro”.

Dijo que los niños estaban con su hermano en San José de Ocoa desde el 25 de diciembre, ya que su madre, de quien estaba separado, se los había entregado para que pasaran la Navidad juntos.

Relató que esta noche era que él tenía pautado entregarlos a su expareja, quien reside en Villa Duarte, del Distrito Nacional, y tenía a los niños bajo su custodia. El nombre de la progenitora de los pequeños no fue dado a conocer por su excuñada.

La mujer agregó que su hermano le envió un mensaje por teléfono en el cual le pedía que acudieran en su ayuda, debido “a que estaba quedado”, en referencia al medio de transporte en el cual se desplazaba junto a los pequeños. No dijo en qué tipo de vehículo estaba.

Testimonio de la hermana

“Él me puso un mensaje, a las 8:50, que a mi hermano que venga a socorrerlo, que él estaba en un sitio quedado y cuando yo vine lo encontré así… él se trajo los niños el 25 porque estaba separado de la mujer, la mujer se buscó otro, ella se lo prestó el 25 para que se lo lleve hoy y ya él iba de camino a llevárselos… se quitó la vida y se la quitó a ellos, los dos.Porque él me decía que él tenía lo de él planeado, pero yo realmente pensaba que él la iba a quitar del medio a ella y lo que hizo fue que se la quitó (la vida) él y a sus dos niños (…) él estaba en la capital trabajando y tenía como dos meses que dejó el trabajo (…) ella no se casó con otro, ella lo llevó a la fiscalía y le confeso a la fiscalía que tenía otro aún estando casada con papeles con él”.