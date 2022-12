Luto en Sabana Larga de Ocoa tras asesinato de hijos a manos de su padre, que se suicidó

La muerte de dos niños posiblemente a manos de su padre no deja de causar aflicción y asombro en el municipio Sabana Larga, en la provincia de San José de Ocoa. Los cuerpos de Alys, de 14 años, y de Fred, de 8, fueron encontrados la noche del miércoles dentro de un vehículo, junto al cadáver de Freddy Olaverría, su progenitor.

La principal hipótesis que manejan los familiares es que el padre dio a los niños alguna sustancia, aún sin determinar, para quitarles la vida y luego se suicidó dentro del vehículo, que fue primero encontrado por su hermana Yanet, quién después contactó con las autoridades correspondientes.

"No, jamás lo pensamos porque... son sus hijos. Los adoraba, les daba todo. Sus hijos eran todo para él, todo, todo", comentó Katia Olaverría, hermana de Freddy. La pariente contó que lo sucedido les sorprendió, además por la crianza que tuvo junto a su hermano, enfocada en valores.

Freddy Olaverría se separó de la madre de sus hijos, Alexandra García, alrededor de seis meses. Katia Olaverría informó que la pareja llevó su caso ante la fiscalía para determinar el tiempo que pasarían los hijos con ellos. Se acordó una semana para cada quien; la última, de fiestas navideñas, a los niños les correspondía estar con Freddy.

El hombre tenía dos meses viviendo en el sector Los Come Dulces, en la casa de su madre, luego de vender en la capital el colmado que tenía. El miércoles por la tarde salió hacia el Distrito Nacional para llevar a los niños con su madre. Pero en el camino habría cometido el hecho, cerca de la comunidad La Vuelta de la Paloma, a casi 10 kilómetros del sector.

Freddy envió un mensaje alrededor de las 3:00 p.m. a Yanet, informándole que se había quedado en el camino y que fuera a su rescate. Sin embargo, el mensaje no llegó hasta casi las 9:00 p.m., debido a que en el área la señal telefónica es defectuosa.

"Ha consternado a toda la comunidad. Jamás esperábamos. No sabemos realmente lo que pudo llevarle a cometer este hecho. Lo que nos queda decir: a Dios que lo perdone y que nos proteja a nosotros porque somos seres humanos y no sabemos realmente el destino de cada quien", expresó Luis Soto, vecino de la familia.

La fiscalía del municipio San José de Ocoa, donde se lleva el caso, se limitó a indicar a la prensa que no pueden ofrecer declaraciones porque están en la fase de investigación y, hasta tanto no concluyan, no darán detalles sobre el caso.

Violencia vicaria

Para Soraya Lara, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam), se estaría ante un caso de violencia vicaria, en la que se busca hacer daño a la mujer a través de sus seres queridos, sobre todo sus hijos.

"Sí, la intención es provocar dolor y daño emocional a la expareja. Es un recurso intencional para destruir emocional, espiritual y moralmente a la madre", explicó Lara, psicóloga en terapia familiar y de pareja.

La experta quiso resaltar: "No existe una sociedad dominicana que se alarme, levante la voz y proteste por todos los confines para comprometer a los hombres machistas, posesivos y dominantes a modificar la conducta violenta".

Consideró que urge que el Ministerio de la Mujer le ofrezca el seguimiento psicoterapéutico que necesite la madre de los niños.

La salud mental de Freddy

Katia Olaverría, hermano del homicida-suicida llamó a la sociedad a prestar atención a su salud mental. Contó que su hermano estaba pasando por un proceso depresivo desde la muerte de su padre, hace alrededor de tres años. "Él era más allegado a mi padre. Entonces, ahora se separa de su esposa de 20 años", dijo.

"La depresión está acabando con la sociedad. Yo vuelvo a hacer ese llamado, nuevamente, de que cuando haya un familiar, un vecino, un amigo, que le quiera ayudar, déjese ayudar", dijo la comunicadora, al indicar que estaban aconsejando a su hermano porque temían que este atentara contra la vida de su expareja, como suele ocurrir.