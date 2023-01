Abuela de Adrián Madera: “No haré nada hasta que no aparezca el cadáver de mi nieto”

La muerte de Adrián Madera, de 22 años, es un grito a voces en los callejones Villa Altagracia, su abuela, María Martínez, que lo crió desde que tenía 15 días de nacido, ya está empezando a creer en esa versión, pero necesita un cadáver para despedirlo.

Sumido en las drogas y una crianza difícil, con el derecho a documentos de identidad y a la educación, negado por la negligencia de sus progenitores, el pasado 14 de octubre Madera fue visto entrando a “Los Remangaos”, un lugar calificado como peligroso. Según su abuela, fue en busca de drogas.

Desde aquel día no se supo más de Adrián.

En conversación con Diario Libre, la señora Martínez reveló que su nieto, a quien crió como un hijo, solo hizo algunos grados en la escuela y que por no poseer acta de nacimiento no pudo continuar. El tiempo lo ocupó en chiripas ocasionales de construcción y hasta había mudado a su novia a su casa.

Con 22 años fumaba cigarrillos, la señora Martínez admitió que le daba dinero para ese vicio, más tarde descubrió que consumía drogas, pero para ella no había cruzado la línea de “adicto” a “delincuente”.

Al ser cuestionado sobre la participación de los padres en la vida de Adrián, dijo que el joven le fue entregado con 15 días de nacido, que su hijo tenía otra familia y la madre es una venezolana indocumentada que ha hecho su vida en Bávaro.

Luego de un mes de haber reportado la desaparición de Adrián, recibió el pitazo de que este habría sido asesinado y su cadáver arrojado en unos matorrales del sector Los Remangaos.

Más tarde dijo que recibió otra versión de un hombre que actualmente guarda prisión en Najayo, quien supuestamente le confesó que Adrián había matado a una persona y está huyendo.

De las dos opciones cree más en la primera, aunque no puede afirmar ni negar si su nieto se había convertido en un delincuente.

“Le dije todo esto a la Policía y no han hecho nada, le dije de los matorrales y no han hecho nada, yo no puedo ir sola allí, es muy peligroso”, explicó.

La señora Martínez asegura que, si su nieto estuviera vivo y huyéndole a las autoridades, buscaría una forma comunicarse con ella, por lo que no cree en esa versión. Le hace más sentido el pitazo de su muerte, pero necesita un cadáver para cerrar ese capítulo en su vida.

“No haré nada hasta que no aparezca el cadáver de mi nieto, lo más seguro es que murió, pero necesito un cuerpo para creerlo y sepultarlo”, dijo entre sollozos.

62 personas sin aparecer

La Policía Nacional informó que mantiene la búsqueda de 62 personas que han sido reportadas como desaparecidas en República Dominicana durante el periodo enero-diciembre de 2022.

Además, la institución del orden indicó que durante este periodo localizaron al menos 253 personas "salvas y sanas".

La Dirección Central de Investigación (DICRIM) emitió un informe donde indica que entre las personas encontradas figuran 86 menores de edad, entre 1 y 17 años.

Agrega que fueron encontradas 44 personas entre los 60 y 92 años. "Muchos de ellos fueron localizados deambulando en las vías públicas, o ingresados en centros de salud", dice un comunicado de prensa de la institución.

Destaca que la mayoría de los menores reportados son de sexo femenino, quienes se marchaban de la casa de sus padres con rumbo desconocido. Algunas adolescentes eran localizadas en casas de familiares, amigos y en otros casos se habían ido a vivir con sus novios.

"En los casos cuando la denuncia de desapariciones era sobre niños con menos de 10 años, incluyendo bebés, se debía a que algunas madres se marchaban con ellos hacia diversos puntos del país sin dar cuenta a sus familiares cercanos, por lo que días después informaban vía telefónica que se encontraban bien en casa de allegados", agrega el informe.

Asimismo, en el mismo período, decena de los reportados fueron encontrados sin vida en distintas circunstancias.