Héctor Acosta golpeado en la cabeza cuando iba a entrar en la yipeta del presidente Abinader

El senador de la provincia Monseñor Nouel y artista Héctor Acosta sufrió un golpe en la cabeza cuando iba a subir al vehículo en el que viajaba el presidente Luis Abinader.

Héctor Acosta aclaró que no se trató de un accidente de tránsito y describió lo sucedido en una publicación en Instagram.

"No he tenido accidente de transito, simplemente al tratar de pasar para montarme en el asiento de atrás en la jepeta del presidente @luisabinader un seguridad justo en ese instante le dio a cerrar y la esquina de la puerta me dio en la cabeza teniendo que ir a un centro de salud a recibir atenciones. Me dieron 4 puntos pero todo está bajo control. Gracias a todos por su preocupación", dijo .

El presidente Luis Abinader se encuentra este sábado encabezando actividades de inauguraciones de obras en las provincias Monseñor Nouel y San Cristóbal.

Una de las primeras inauguraciones del mandatario fue el destacamento de la Policía Nacional en el distrito municipal La Salvia- Los Quemados, en el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Fue construido a través de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (Cpadp), con una inversión económica superior a los RD$8 millones de pesos, beneficiará a más de cinco mil habitantes de la localidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/11/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-chat-o-mensaje-de-texto-61f8bfd3.png (LA DESCRIPCIÓN DE HÉCTOR ACOSTA SOBRE LO ACONTECIDO.)