Padre de niño muerto en carnaval: "Espero que la Policía no venga con un muñeco"

El padre del niño, Donaly Martínez, quien murió presuntamente de un disparo en un incidente que se produjo en plena celebración del segundo domingo del carnaval de la provincia de Santiago, dijo que “se tiene que hacer justicia” con la muerte de su vástago.

Mientras esperaba en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) por el cuerpo de su pequeño, de 12 años, Anthony Martínez, dijo esperar que las autoridades no distorsionen la realidad de cómo sucedieron los hechos.

“Esperamos que no vengan con un muñeco de allá para acá, que no fue así, qué sé yo qué. Veo en las redes que dicen que yo tenía un arma, nunca tuve arma, el arma era de él (de un agente de la Policía) y su escuadrón”, narró a los periodistas que se encuentran cubriendo el incidente de la zona.

En ese sentido, al dar su versión sobre los hechos, el hombre narró que el agente “le sacó” un arma, por lo que atinó a agarrarle el brazo, “lo abrazo y nos caemos al suelo”.

“El me sobó a mí (el arma de fuego) y yo le volé encima y ahí nos vamos al suelo y ahí escuché cuando detonó la pistola”, detalló Martínez.

Hablar sobre los motivos que originaron el violento hecho, explicó que previo al incidente, estaba sentado al frente de su barbería escuchando música junto a un amigo y su hijo.

“Un policía me dice que si podemos dejar de sonar hasta que baje la comparsa. Como a los 20 minutos ellos llegan por la misma calle de la Mella. Llegan toditos arbitrariamente, abren las puertas para llevarse el cajón (en ese momento la habían apagado e iban a prender otro, ni siquiera él puede decir que lo encontró sonando) y cuando yo le digo: ‘espérate vamos a hablar’, me tira gas pimienta y cuando me le acerco, me empuja y yo le tiré un pescozón y ahí sacó la pistola”, recreó el barbero.

Dijo que tras el incidente en que su hijo resultó herido mortal, fue detenido hasta la 1:00 a.m.

En medio del llanto, recuerda que: “mi niño estaba ahí al lado mío sentado, mi prenda estaba al lado mío”.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, asumió hoy las investigaciones sobre la muerte de un niño de 12 años, alegadamente por un agente del cuerpo del orden durante la celebración del carnaval en Santiago.