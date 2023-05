Asaltan la Plaza del Pollo, cerca de donde mataron seguridad de Farmacia GBC en otro atraco

La Plaza de Pollo, ubicada en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, fue asaltada por seis hombres armados. El lugar se encuentra a poca distancia de la Farmacia GBC donde fue ultimado un agente de seguridad durante un atraco hace pocos días.

El lugar está fuertemente patrullado por agentes de la Policía Nacional.

El atracó ocurrió aproximadamente a la 10:00 de la noche de ayer sábado, según dijo una empleada del establecimiento de comida.

La trabajadora, la cual no quiso que se le identificara, narró que un carro blanco se estacionó en las afueras de la plaza y de inmediato se desmotaron las seis personas. Dijo que se llevaron 33 mil pesos y que una empleada fue encañonada.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/29/plaza-del-pollo-policias-ed99a30e.jpg La zona está llena de policías. (BRAYLIN PAREDES)

"Ellos se llevaron, por un lado, 18,000 mil pesos y por otros 15,000 mil pesos", contó.

Asimismo, precisó que todas las pertenencias de ellos, así como tres mochilas y los celulares fueron sustraídos por los delincuentes.

"Entraron armados y todos nosotros (seis empleados) que estábamos trabajando nos asustamos", relató.

"Todas nuestras pertenencias nos fueron quitadas. También tres mochilas que estaban aquí y los celulares se lo llevaron", expresó.

Empleados están aterrados

De su lado, otra compañera definió como el "susto" más grande su vida el que fuera encañonada.

"Yo me llevé el susto más grande de vida cuando fui encañonada por los atracadores", relató.

Refirió que después del asalto no se siente bien emocionalmente.

"Le doy gracias a Dios que no me hicieron nada, pero emocionalmente no me siento bien. Además, tuve que venir a trabajar hoy normal", mencionó.

Citó que sus compañeros no querían asistir al trabajo, debido a que todavía tienen terror.

"Ninguno queríamos trabajar hoy, no queríamos, pero imagínate tú. Todo tenemos terror y pánico" Empleado de la Plaza del Pollo Víctima de atraco “

Falta de iluminación

Durante una visita de Diario Libre a la Plaza de Pollo, pudo constatar la falta de iluminación que hay en los alrededores del centro de comida, así como la autopista Duarte.

También fue notoria la presencia de motoristas que andaba sin luz y echando carreras, lo cual, representa un peligro para los moradores de la zona.

Otro punto es que al lado de la plaza hay un callejón totalmente oscuro, el cual facilita el que se cometan atracos.