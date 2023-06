Video | Disparan contra un grupo de personas en acera del sector Lucerna

Un hombre fue herido de un disparo la tarde del domingo 18 de junio mientras compartía con unos amigos al frente de una residencia en el sector Lucerna, de Santo Domingo Este.

Según un video que circula en las redes sociales, el hombre que aún no ha sido identificado y cuyo estado de salud se desconoce, fue herido de un disparó cuando un individuo se acerca al grupo de personas y dispara. Inmediato tomó la pistola del herido y disparó contra otro que también le repelió a tiros, pero el atacante logró escapar.

"Mira, mira, mira, a mí me tiró ahí, mira. Yo fui dichoso, mano, que no me mató a mí", exclama uno de los atacados al ver el video de una cámara de seguridad.

Hasta el momento, la Policía no ha ofrecido detalles sobre el hecho.