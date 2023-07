Joven de 17 años intenta cercenar el pene a su expareja en una cabaña en San Francisco de Macorís

Un hombre de 27 años fue agredido por su expareja, una joven de 17 años de edad, quien trató de cortarle el pene, hecho que casi logra al herirlo con un cuchillo mientras estaban en una cabaña en el sector Los Jardines de la provincia San Francisco de Macorís.

La joven, cuyo nombre se omite por razones legales, esperó que su expareja se durmiera en la cama para atacarlo con el arma blanca, según denuncia del agredido, quien afirma que cuando sintió "el tirón" en su pene metió una mano para evitar la agresión, pero que igual tanto su miembro como la mano resultaron heridas.

De acuerdo al relato de Alexis Acosta, en un video que circula en las redes, él se había separado de la menor, pero se la encontró y decidieron conversar "para quedar como amigos" y fue cuando acordaron acudir a una cabaña. Afirma que no tuvo relaciones sexuales con la joven y que ésta no logró seducirlo para que retomaran la relación.

Dijo que luego de la agresión, la propia joven empezó a "gritar" y se preguntaba qué fue lo que había hecho. También dijo que fue ella que llamó al Servicio Nacional de Emergencias 9-1-1 para que le dieran asistencia.

Acosta atribuye la acción de la menor como premeditada a "si él se le negaba" como hizo. Pidió a las autoridades aplicar la ley contra la ley y estima que si fuere el caso contrario, hoy él estaría preso.

"Que si en verdad hay justicia que la haga, aunque ella sea menor, ella cumple la mayoría de edad en par de días, que no se lleven tanto de los menores, que así matan a cualquiera, que ella anda como si nada y yo aquí, que si hubiera sido yo estuviera preso.

El joven acepta que tenía una relación de pareja con la joven de casi dos años, pero que ya estaban separados. Tiene 27 años y es pintor automotriz y herrero. Habló desde la cama del hospital.

En otro video, su madre, Natividad Jerez de la Cruz, demandó que la joven sea apresada por lo que le hizo a su hijo. Dijo que esta no es la primera agresión de la cual es víctima su hijo de parte de su expareja.

"La situación es que mi hijo tiene una mujer que el otro día fue, fuera de la casa mía, y le me tiró gasolina, le roció gasolina y le estuvo al quemar la casa y ahora el hijo mío está dejado de ella, pero vive conmigo y parece que cuando él fue con ella anoche le iba a cortar el pene. Si lo hirió hondo en el pene, está en sala de cirugía, casi se lo cortó, no se sabe lo que va a pasar, el doctor dijo que mientras esté en sala de cirugía no se sabe cómo va a quedar".

La señora acudió a poner la querella y pidió a las autoridades "que se haga justicia, porque si la dejan (a la joven) me va a matar el muchacho, entonces somos nosotros los que vamos a sufrir porque ella en otras ocasiones ha estado por matarlo también"

Ante la pregunta de si podría perder el pene, la señora contestó: el (doctor) me dijo que era un 50 % antes de entrar a cirugía.

Relato del hombre

"Yo estaba conde la doña (mamá) mía y decidí coger un rato para donde unos panas, me encontré con ella en la calle, entonces ahí, ella sabiendo que yo no puedo estar con ella, ni tengo el número ni nada de ella y ahí comenzó a insistirme que cogiéramos a hablar para que todo quedara bien, quedáramos como amigos y después, cuando le convenció le dije pero no podemos estar aquí en la calle tú sabes cómo son las gentes, me dijo: ven vamos para una cabaña, cuando cogimos para allá comenzó a convencerme de que se fueran juntos y yo le dije que no, que no podía ponerme en contra de mi familia.

Entonces, cuando yo le dije todo eso, que se resignó me dijo está bien, quédate aquí para que te vaya mañana temprano (...) cuando yo me recosté en la cama, entonces ella esperó que yo me durmiera, cuando yo me dormí fue que ella hizo eso.

Yo sentí que me lo halan y el instinto yo me ti la mano y se pegó en los dedos. Me cortó por ahí y en tres dedos, en uno ocho puntos, en otro seis y en otro dos.