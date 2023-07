Roban a gobernadora de la provincia Duarte en acto político del PRM

Un teléfono celular, dinero en efectivo y una tarjeta de crédito le robaron a la gobernadora de la provincia Duarte, Ana Xiomara Cortés, durante un acto político en un hotel de San Francisco de Macorís.

La denuncia fue puesta por la propia representante del Poder Ejecutivo en la sede policial de esa demarcación.

Cortés entiende que el responsable del robo aprovechó que ella dejó la cartera por unos segundos en una silla, cuando fue llamada para tomarle una foto, junto a otros dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Dijo que del interior del bolso sacaron 40 mil pesos en efectivo, la tarjeta de crédito y un iPhone.

Señaló que está incomunicada, debido a que en el celular robado tiene todos sus contactos.

La funcionaria pidió que le regresen el teléfono móvil. Sostiene que en ese dispositivo tiene informaciones importantes sobre proyectos en beneficio de la provincia.

El robo ocurrió en el acto de lanzamiento de la precandidatura a la alcaldía de San Francisco de Macorís de Jackson de Jesús.

"Cuando me monto en el vehículo, me doy cuenta que está abierto el zipper de un lado, parece que no le dio tiempo cerrarla. Inmediatamente yo me monté que chequeo, me llevaron dinero, un celular y una tarjeta de crédito, la cual ya suspendí", narró.

Informó que ya el caso está en manos de la Policía Nacional y que espera que el celular aparezca "no por el valor, sino por las informaciones que tiene".

Hizo un llamado a quien lo tenga a devolverlo.