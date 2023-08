El llamado a los jóvenes que hace una periodista tras perder a su hijo en un accidente de motocicleta

Un hijo de la periodista Ingrid Abreu, del programa Hilando Fino, falleció el pasado domingo 31 de julio en un accidente de motocicleta mientras regresaba de un río después de disfrutar con un grupo de amigos. En el accidente también perdieron la vida dos jóvenes más.

En medio del dolor por la pérdida de su hijo, Abreu, quien también es miembro del Ejército de la República Dominicana, reconoció que Ángel Luis Bocio Abreu actuó de manera irresponsable al consumir alcohol mientras conducía la motocicleta.

"Me parte el alma tener que tratar este caso, pero hago un llamado a los jóvenes: no permitan que sus familiares pasen por este proceso, es duro, triste y difícil. No deben conducir bajo la influencia del alcohol, porque el único destino que les espera es la muerte", exhortó Abreu durante su intervención en el programa "Tras Bastidores".

La periodista considera que conducir bajo los efectos del alcohol es una irresponsabilidad grave y pidió a las autoridades fortalecer las medidas y controles relacionados con este tema para reducir las muertes por accidentes de tránsito.

"He perdido a mi hijo, a mi Ángel, a mi cómplice, a mi amigo, a mi chofer, a mi todo. Era mi único hijo varón, aunque todavía tengo a mis tres hijas", afirmó.

El joven de 20 años se dedicaba a instalar sistemas de sonido en vehículos y asistía a la comunicadora en sus labores.

Estadísticas

Ayer martes, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que durante el año 2022, 1,670 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en la República Dominicana mientras viajaban en motocicleta, lo que representa el 57% del total de muertes trágicas en el país.

Hugo Beras, director del Intrant, reconoció que esta cifra coincide con el hecho de que el sector de las motocicletas es el menos regulado. En ese sentido, recordó que el Intrant implementó el Plan de Registro de Motocicletas, a través del cual se identificaron 841,259 motociclistas, un avance en comparación con los 13,000 que se tenían registrados antes del plan.

Sin embargo, esto implica que alrededor de dos millones de los 2,874,592 motociclistas contabilizados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) circulan de manera irregular.