Willenni soñaba con ser azafata para darle un mejor futuro a su familia

Willenni Lorenzo Herrera, la niña de 11 años que fue encontrada muerta en la autopista 6 de Noviembre y que había sido reportada como desaparecida desde el 20 de julio, soñaba con ser azafata y darle un futuro mejor a su abuela, quien se encargó de su crianza desde el nacimiento por sus problemas de salud.

Aunque a veces no tenía ganas de ir a la escuela por sus problemas de salud, la motivaba el deseo de convertirse en una profesional exitosa y cubrir los gastos médicos de su abuela Dolores Marte, quien padece glaucoma.

Al hablar de su nieta, la señora Dolores recuerda cómo la niña le acariciaba la cara y el cuerpo para aliviar los fuertes dolores de cabeza que sufre debido al glaucoma.

"Cuando mi niña veía que no podía levantarme, ella me acariciaba todo el cuerpo, me daba la pastilla y me decía 'toma mami'. Incluso intentaba aprender a cocinar para hacerme aunque sea una sopa", expresó la dama entre lágrimas, mientras recibe el apoyo de sus vecinos en las afueras de su casa.

Willenni cursaba el quinto grado en la escuela Fe y Alegría de la comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/07/whatsapp-image-2023-08-07-at-121400-pm-1-d6de9f13.jpeg Dolores Marte, abuela de la niña Willenni Lorenzo Herrera (DANIA ACEVEDO.)

Dolores: "Ni con su vida, ese tipo no me devolverá a mi muchacha"

Dolores Marte manifestó que el acusado de asesinar a la niña, Juan José Sánchez Nivar, alias Bruly, no pagará con su vida la muerte de la niña.

Indicó que le abrieron las puertas de su casa porque parecía un joven decente y nunca imaginaron que pudiera cometer ese tipo de acciones.

Bruly ha sido puesto en prisión preventiva durante tres meses, tras ser acusado de intentar abusar de una prima de la fallecida, quien también es menor.

La niña no había mencionado nada hasta el día de la desaparición de Willenni el 20 de julio, cuando la abuela encontró un mensaje en su celular. Después de eso, la niña, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones legales, reveló que el acusado le había ofrecido 100 pesos y le había enviado una foto de sus partes íntimas, la cual borró de WhatsApp.

Los familiares de la menor agregaron que las autoridades de San Cristóbal actuaron con negligencia en el caso y que ellos fueron quienes proporcionaron todas las pruebas y llevaron al imputado a la Policía.

"El mismo día pasó por aquí y me preguntó si habían encontrado a la niña, con ese descaro", agregó la abuela de la menor fallecida.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/07/whatsapp-image-2023-08-07-at-121400-pm-d27b2af2.jpeg Vivienda de WIllenni Lorenzo (DANIA ACEVEDO)

Tristeza en el barrio

La tristeza y la impotencia en el barrio La Piña, de la comunidad Madre Vieja al Norte, de San Cristóbal, donde residía la menor con su familia, son palpables.

Los residentes del lugar piden a las autoridades que les permitan hacer justicia por mano propia, ya que consideran que el lugar donde el imputado está detenido es como un palacio y que él no merece vivir en la sociedad".