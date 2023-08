Familias llegan desesperadas al Ney Arias en busca de desaparecidos tras la explosión en San Cristóbal

Tras horas de búsqueda en su provincia, familiares de personas desaparecidas tras la explosión que ocurrió el lunes pasado en San Cristóbal y dejó al menos 10 muertos, acuden al hospital Ney Arias Lora, en Santo Domingo Norte, con la esperanza de poder encontrarlos.

A este centro de salud, que cuenta con una unidad de quemados, fueron trasladados ocho de los pacientes afectados durante el incendio, cuyo balance hasta la fecha es de alrededor de 40 heridos. El total de desaparecidos no ha sido precisado.

Desde temprano en la mañana de este martes, decenas de personas se han presentado al centro de salud anunciando los nombres de sus familias, de los que no han tenido noticias desde ayer.

Una de ellas es la hermana de Víctor Manuel Hernández, de 27 años, que según las informaciones que tienen de parte de un conocido, es que un motoconchista había transportado al joven hacia el lugar del suceso momentos antes.

"Mi hermano no coge teléfono, no responde mensajes y no encontramos información. Hemos buscado por todo San Cristóbal, las clínicas, el hospital y no aparece", declaró Josefina Hernández, que busca en el Ney Arias mientras otros familiares se han desplegado a otros centros de salud.

Contó que su hermano es ebanista y que acudió a la calle de la explosión con el fin de adquirir unas telas.

Otro que buscaba información sobre su pariente desaparecido es Andrés Modesto.

Su primo Santo Emmanuel de Jesús, de 59 años, es un motoconchista que trabaja en los alrededores del evento y desde ayer la familia ha perdido todo contacto con él.

"Me dicen ahora mismo que el único recurso es este, pues ellos han buscado en todas partes y no lo encuentran", comenta el hombre residente en Santo Domingo.

Mercedes Morillo Valdez tiene más esperanzas. Acudió en busca de su sobrina, pues una hermana le indicó que están en la unidad de quemados. Ella no sabe el nombre exacto de la cédula de la sobrina, por lo que el personal no le puede confirmar en qué lugar exacto se encuentra, pero al menos sabe que está ingresada y eso le reconforta en medio de la angustiosa situación."