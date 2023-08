Filman mujer agrediendo a palos a su hijo de ocho años en Cienfuegos

Una mujer fue filmada de manera escondida por unos vecinos mientras golpeaba con un palo a su hijo de ocho años, al cual también agredía de manera verbal en un hecho ocurrido en el sector Santa Lucía de Cienfuegos, en Santiago de los Caballeros.

La denuncia fue realizada por el pastor Pablo Ureña quien dirige la Fundación Niñas y Niños con una Esperanza en el referido sector.

En la fílmica se aprecia el momento cuando la mujer le habla con improperios al menor y le da golpes con un palo varias veces, y le cuestiona por qué lo encuentra fuera de la casa cuando ella lo deja sólo.

"Tienes que contestarme cuando yo te pregunto... ¿porque yo te hallo por ahí abajo cuando yo te dejo aquí?... ¿Por qué?", se le escucha decir a la mujer en el video.

De acuerdo a lo informado por el pastor, este habría recibido la denuncia hace unos días, pero no tenía la confirmación en video. Dijo que había hecho la denuncia, pero no se le dio seguimiento por parte de las autoridades.

"Ya yo había hecho una denuncia del caso, pero lamentablemente en ese momento no le dieron seguimiento las autoridades, tu sabes que son muchos los casos que a uno le llegan de situaciones no todas uno las hace llegar, pero hay unas que no esperan", dijo a Diario Libre el Pastor Ureña.

El Ministerio Público Actuará

Diario Libre hizo contacto con el procurador fiscal de Santiago Osvaldo Bonilla sobre el video en cuestión, y la respuesta fue que actuaría de inmediato.

"Bien, ahora mismo", dijo vía telefónica Bonilla.

La ley 136-03 protege de maltratos a los niños, niñas y adolescentes

Ley No. 136-03, también conocida como el "Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes", establece los derechos y protecciones de los niños y adolescentes, así como las medidas legales relacionadas con su bienestar.

En el marco de esta ley, se prohíbe el uso de cualquier forma de castigo físico, trato cruel o degradante hacia los niños y adolescentes. Esto incluye golpes, palizas o cualquier otro tipo de violencia física. La ley promueve el trato respetuoso y la protección de la integridad de los menores de edad.

Si se encuentra evidencia de que un menor ha sido víctima de castigo físico o maltrato, se pueden tomar medidas legales para proteger sus derechos y bienestar.