Rompen cristal y roban en vehículo de aspirante a alcalde de FP mientras estaba en Gascue

Desconocidos rompieron el cristal y robaron en vehículo de aspirante a alcalde de la Fuerza del Pueblo en San Francisco de Macorís Joaquín Peña Agramonte, la noche de este martes, en un hecho ocurrido en el sector de Gascue, en el Distrito Nacional.

"Me paré en Villar Hermanos a comprar algo de cenar, cené, y cuando estoy saliendo, me encuentro un señor que le acaba de mandar un tiro a otro que se va corriendo y brinca por una pequeña verja para un edificio que está en ruinas, entonces yo cruzo al otro lado de la acera porque oigo tiros. Cuando llego a la esquina veo mi guagua que está con una puerta abierta, cuando me acerco, veo que le han roto el cristal y la pedrá fue tan grande que hasta el otro cristal llegó", narró.

Entre los artículos robados citó arma de fuego, dinero, computadora y demás documentos. Su vehículo fue el único afectado.

Peña Agramonte dijo que la seguridad del establecimiento le dijo que "por ahí no cruzó nadie y que ellos no sintieron absolutamente a nadie que pasó por ahí" y quien tomó acción fue un señor militar que reside en la zona, quien le contó que a un pariente de él, hace días también le rompieron el cristal y robaron pertenencias del vehículo.

Personal de la Policía Nacional y el 9-1-1 acudió a la zona, la cual fue rastreada. Por el hecho, se llevaron a un sospechoso preso.

Otros hechos

En menos de una semana, es el segundo incidente que involucra al restaurante Villar Hermanos.

Un hombre no identificado hirió de bala a otro individuo el pasado sábado 26 de agosto luego de un intercambio de palabras en horas de la tarde en el citado restaurante.