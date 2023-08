Hallan muerta a la hija de la comunicadora Yolanda Martínez

Fue encontrada sin vida Adela Molina, hija de la comunicadora dominicana Yolanda Martínez, según se informó a Diario Libre.

De acuerdo con versiones preliminares, la joven de 23 años falleció mientras dormía, sin que se conozcan las causas.

En una de sus últimas publicaciones, Martínez habló sobre el amor que siente hacia sus hijos: "Jamás imaginé que tendría dos hijos, que disfrutaría ser madre y que más que una responsabilidad, se convertiría en un estilo de vida. Soy madre y amo serlo. Lo maternal en mí se extiende a las personas que me rodean, dentro y fuera de mi círculo familiar. Cuando mis padres fueron envejeciendo, esa maternidad también los alcanzó y disfruté poder devolver algo de ese amor que sembraron en mí", escribió.

Agregó: "Este Día de las Madres, el primero sin mis viejos, estoy sensible pero agradecida: gracias a Dios por la red de apoyo que me ha sostenido y enseñado a ser mamá. Por permitirme criar a René y Adela, seres humanos de corazón inmenso que me llenan de orgullo. Por amarme a través de mi esposo y mi extensa y loca familia. Gracias por mis amigas (que son familia elegida) y mi familia de la fe. Este corazón canta por ustedes. Gracias por tanto".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/31/whatsapp-image-2023-08-31-at-120530-pm-c086cace.jpeg Yolanda Martínez en una imagen de archivo junto a su hija Adela. (FUENTE EXTERNA)

Leer más Muere estudiante de medicina de la UASD mientras jugaba en cancha de tenis