Denuncian calles en sector de Hato Mayor está llenas de hoyos y baches

Ciudadanos se quejaron este jueves de que la mayoría de las calles del sector Los Multis en Hato Mayor están en muy malas condiciones, llenas de hoyos y baches.

Piden la reparación por parte de las autoridades competentes.

Aseguran que cuando llueve, la localidad se inunda y muchas veces deben ponerse botas para poder circular por la zona. Consideran que las autoridades deben resolver esta situación lo más pronto posible.

Israel Ozoria, residente de la localidad, manifestó su descontento ante las autoridades, ya que entiende que no se han preocupado por resolver los problemas de la localidad, como las vías. "Sería bueno que se apiadaran de nosotros y acondicionaran las calles de este sector que dan pena. Es como si nadie viviera por aquí o simplemente no tenemos autoridades que se preocupen por su pueblo", lamentó.

Ante la alerta de dengue en el país, Ozoria precisó que deberían arreglar todas las calles, ya que se acumula mucha agua en la zona debido a la gran cantidad de hoyos.

Otro ciudadano, identificado como Ramón Antonio Mota, coincidió con Ozoria y dijo que la provincia de Hato Mayor da pena. "Mira cómo están estas calles por aquí, intransitables, y cuando llueve eso es un lodazal por el que uno no puede salir a las calles", indicó.

Puntualizó que el síndico debería acudir en su auxilio, ya que los ha dejado en el abandono.

También, Orlando Ortiz indicó que ha sido una irresponsabilidad por parte de las autoridades no prestar atención a la comunidad y sus necesidades. "Los funcionarios de esta provincia solo vienen por aquí cuando están en política y nada más. No hacen nada con los problemas de los sectores", subrayó.

Hacen un llamado al Ministerio de Obras Públicas y al alcalde de la provincia para que les den respuesta ante el mal estado de las vías.

Ante esta situación, el alcalde Amado de la Cruz explicó que Hato Mayor no tenía agua potable durante más de 26 años. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) ha estado instalando tuberías, lo que ha provocado la ruptura de las calles. Sin embargo, pronto el sector será rescatado con asfalto a través del Ministerio de Obras Públicas.

Declaró que el ayuntamiento no puede comprar asfalto, ya que su presupuesto de 7 millones y pico se destina en un cincuenta por ciento al combustible. "No nos podemos quejar, el Gobierno ha hecho una gran inversión y ha arreglado muchas calles. Aunque los trabajos de Inapa han abierto las calles, entiendo que el agua es más importante que el asfalto, aunque no digo que el asfalto no sea importante, pero ya tenemos agua", afirmó.