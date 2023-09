Madre de víctima de explosión en San Cristóbal: "Esto ha sido lo más grande que me ha pasado a mí en la vida"

Carlos Jovanny Verás, de 54 años, falleció el martes en la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora después de casi un mes luchando contra las graves quemaduras sufridas durante la explosión que sacudió la provincia San Cristóbal, el 14 de agosto. Su esposa, la maestra Irma Isabel Dipré, fue una de las víctimas mortales de este trágico suceso.

A pesar de mostrar signos de mejoría, el duelo por la pérdida de su esposa empeoró su estado de salud, culminando en el fallecimiento de Carlos y elevando a 38 el número de muertos.

Su hijo y madre compartieron conmovedores testimonios sobre él, describiéndolo como un hombre trabajador y dedicado a su familia. Carlos, quien trabajaba como motoconcho para proveer lo necesario, era el pilar de su hogar. Para su madre, Emilia Verás, la ausencia de Carlos en la casa ha sido especialmente amarga en estos días.

"Dios mío, eso ha sido una cosa fuerte, eso ha sido lo más grande que me ha pasado a mí en la vida, la muerte de mi hijo, el Señor me lo quitó, se lo llevó, se me fue como un pajarito", expresó la señora entre lágrimas, mientras recibía a las personas que le daban el pésame.

Emilia recordó aquel día, cuando los esposos salieron juntos a la empresa textil Toledo. Mientras su esposa entró a la tienda, Carlos se quedó afuera. En cuestión de minutos, el escenario se tornó oscuro y caótico, envuelto en llamas y una densa nube de humo.

Carlos dejó seis hijos en la orfandad, dos de ellos procreados con la maestra, quienes son menores de edad.

Fue sepultado ayer por la tarde en el cementerio municipal de la comunidad Cambita, San Cristóbal, cerca de la residencia de su madre.