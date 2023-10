Caso de los cadáveres de recién nacidos: todo lo que pudo salir mal salió mal

Los actores vinculados al hallazgo de los cadáveres de seis recién nacidos en la entrada del cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Este han ofrecido sus versiones del hecho desvinculándose de la situación.

Tanto el hospital de donde procedían los cuerpos, la funeraria y el zacatecas han ofrecido su propia versión del hecho.

El hospital

Los cadáveres fueron hallados la mañana del pasado miércoles y la primera versión fue del Hospital Ciudad Juan Bosch, de donde procedían los menores. El centro de salud se desvinculó de la situación.

El hospital declaró que los seis cadáveres fueron entregados a la Funeraria La Popular, con la cual tienen un convenio de pago por servicios, para que los cuerpos recibieran una sepultura digna y dijo que, incluso, la funeraria les había confirmado que habían sido enterrados.

Sin embargo, la Ley General de Salud, 42-01, ordena que el Ministerio de Salud Pública es responsable de certificar a los profesionales, a los técnicos calificados y los establecimientos que realizan actos de disposición de tejidos humanos, órganos y cadáveres y Salud Pública en coordinación con los ayuntamientos, el Ministerio de Medio Ambiente, y Recursos Naturales y demás instituciones competentes, elaborará la reglamentación que norme la adecuada disposición de cadáveres de seres humanos en cementerios, crematorios, la inhumación y exhumación de cadáveres humanos, así como todo lo referente a la normatización sanitaria del traslado internacional e ingreso de cadáveres humanos.

La funeraria

Sin embargo, cuando fue consultado al respecto, el propietario de la Funeraria La Popular, responsabilizó al zacatecas de no haber sepultado los cadáveres mediante el debido proceso.

"El chofer recogió los cadáveres ayer, los llevó al cementerio y cuando iba entrando, encontró al zacatecas (a quien identifican como "El Grillo") en la puerta y les entregó los cadáveres", explicó Julián Encarnación Montero, al entender que la funeraria actuó correctamente.

Sin embargo, la funeraria no ha mostrado ningún documento que certifique que a esos seis cadáveres se les dio un entierro legal y organizado en el cementerio Cristo Salvador.

Administración del cementerio

De su lado, la administración del cementerio Cristo Salvador afirmó que el Hospital Ciudad Juan Bosch no tiene registro de entierros de recién nacidos en ese campo santo y que "El Grillo" trabaja para la Funeraria La Popular y no es un zacatecas, ni empleado del Ayuntamiento Santo Domingo Este.

El zacatecas

Este viernes, el supuesto zacatecas dio su versión del hecho, manifestando que la funeraria le entregó los cuerpos a las 6:00 de la tarde cuando el campo santo ya había cerrado y que él olvidó que debía disponer de estos.

"Ellos me pusieron la funda (con los cadáveres) ahí, yo estaba tomando y el cementerio estaba cerrado, porque ya a las 5:30 está cerrado. Él lo entregó a la misma 6:00", narró "El Grillo" en un video.

El hombre que se identifica como zacatecas agregó que "de ahí yo fui a buscar el carro, fui a buscar la batería, yo borré".

Continuó narrando que al día siguiente cuando fue abierta la puerta del cementerio un amigo le advirtió que en el lugar había miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y que se asustó.

"Cuando abrieron la puerta por la mañana que eran las 6:30 que me está llamando el amigo mío que ve el 911 ahí. Como yo nunca he estado en justicia yo cogí miedo y no me entregué porque yo nunca he estado preso", manifestó.

"El Grillo" indicó que se entregará, porque asegura no ha cometido ningún delito.

"Yo no sé si había 6, 3 o 4 (cadáveres), no maté esos niños, eso me lo entregaron, no sabía nada, no me dieron documento de nada y solté esa funda como si nada", manifestó.

Policía investiga

Pese a que cada uno de los señalados ha dado su versión, la Policía Nacional informó que investiga el hecho para "establecer responsabilidades".

Indicó que está buscando al hombre apodado "El Grillo".

"Estamos buscando a una persona apodada 'El Grillo' que se cree está involucrada en estos hechos", dijo el vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira.